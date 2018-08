Roma | uccisa in casa a martellate | il compagno si costituisce ai carabinieri

Donna uccisa a martellate a Roma - uomo 42enne si costituisce : Roma, 6 ago., askanews, - Ha ucciso una Donna a martellate a Roma e poi si è presentato ai carabinieri di Latina per costituirsi. Questa mattina, i carabinieri della Compagnia Casilina, allertati dai ...

Roma - investita e uccisa da un'auto : muore donna di 64 anni : Incidente mortale nella notte a Roma. Una donna è morta investita da un'auto nella tarda serata di ieri. È accaduto in via Tuscolana, all'altezza del civico 262, in direzione fuori Roma. La vittima è ...

Filippine - bambina Romana uccisa da una medusa : era in vacanza : Una bambina romana di 7 anni, Gaia Trimarchi, è morta durante una vacanza nelle Filippine dopo dopo essere venuta a contatto con una medusa durante un bagno in mare. Lo riferiscono i media...

Gaia Trimarchi - bambina Romana di sette anni uccisa da una medusa - era in vacanza con la mamma : Morire a sette anni in vacanza, mentre si fa il bagno, per colpa di una medusa. Gaia Trimarchi, una bambina di 7 anni di Roma, è morta durante una vacanza nelle Filippine dopo dopo essere venuta a contatto con una medusa durante un bagno in mare. Lo riferiscono i media locali. --Gaia Trimarchi, che ha il papà italiano, si trovava in gita nell'isola di Sabitang Laya con la madre filippina, uno zio e un cugino, e stava raccogliendo conchiglie in ...

Bambina di 7 anni di Roma in vacanza nelle Filippine uccisa da una medusa : Gaia Trimarchi, Romana, durante un bagno a mare è venuta a contatto con una medusa. Si trovava in gita nell’isola di Sabitang Laya con la madre e alcuni parenti

Uccisa dal bus a Roma : 'Semaforo verde per tutti' : Il verde potrebbe essere scattato nello stesso momento, facendo incrociare auto e pedoni. Non solo la velocità eccessiva in pieno centro e la difficoltà di effettuare manovre di emergenza, contestate ...

Roma - investita e uccisa dal bus - autista indagato per omicidio stradale : 'Guidava a una velocità inadeguata' : Viaggiava a una velocità inadeguata, senza tener conto delle condizioni della via, trafficata e piena di turisti che sbucavano dai marciapiedi. E una volta in difficoltà sarebbe stato incapace di ...

Roma. Caterina Pangrazi uccisa da un autobus in corso Vittorio Emanuele : Drammatico incidente nella Capitale. Una ragazza di 22 anni è morta investita da un bus turistico nel centro città. La vittima

Scende dall’auto - donna investita e uccisa da tir in retRomarcia davanti al marito : La vittima era appena scesa dal lato passeggero del veicolo guidato dal marito e stava attendendo che l'uomo parcheggiasse la vettura quando il tir le è piombato addosso uccidendola.Continua a leggere

I pm : "Noemi uccisa dalle buche di Roma" : Non sarebbe stata uccisa da un malore Noemi Carrozza, giovanissima promessa del nuoto sincronizzato italiano morta il 15 giugno scorso mentre percorreva con il suo scooter via Cristoforo Colombo, la ...

Roma - BIMBA DI 3 ANNI QUASI UCCISA DA FASCETTA/ Ultime notizie : ancora grave ma stabile - resta sedata : ROMA, FASCETTA attorno al collo: grave bambina di 3 ANNI: la madre l’ha trovata cianotica riversa a terra. L'episodio si è verificato nella serata di venerdì nel quartiere San GiovANNI(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:38:00 GMT)