ROMA | UCCIDE LA COMPAGNA E CONFESSA L' OMICIDIO Ultime notizie | “L' ho ammazzata a

ROMA - uccide donna a martellate : Omicidio nella Capitale. Un uomo di 42 anni si è presentato questa mattina ai carabinieri di Latina e ha confessato di aver ucciso a Roma una donna di 57 anni a martellate in testa . Il delitto è ...

ROMA - carabiniere spara da caserma di Bankitalia e uccide un piccione : indagato : Steso sul terrazzo della caserma come Bradley Cooper nel film American Sniper. La canna della carabina ad aria compressa puntata sul cortile. Bersaglio prescelto: un piccione. Pennuto puntato e ucciso ...

In retROMArcia nel vialetto di casa - pensionato investe e uccide la moglie 84enne : Tragico incidente a Blufi, in provincia di Palermo. Un pensionato R. G., di 85 anni, ha investito la moglie per sbaglio all’interno di una villetta di loro proprietà. Giovannina Miliano ha riportato un grave politrauma che è le stato fatale.Continua a leggere

In retROMArcia nel vialetto di casa - investe e uccide la moglie : Stava uscendo a retromarcia ma non si è accorto della presenza della moglie che stava chiudendo il cancello e così l'ha travolta. Tragedia a Blufi, nelle Madonie, dove Giovannina Miliano è morta dopo essere...

PULLMAN INVESTE E UCCIDE RAGAZZA/ Ultime notizie ROMA - sotto choc conducente del bus che ha travolto la 22enne : Roma, RAGAZZA 22enne muore investita da bus turistico: Ultime notizie, tragedia in centro città nella Capitale, ecco la prima ricostruzione delle forze dell'ordine(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:28:00 GMT)

ROMA - tenta di uccidersi nel Tevere : trentenne salvato dalla polizia : Gli uomini della Squadra Nautica Fluviale stavano andando a prendere l'imbarcazione di servizio per iniziare il turno di lavoro, quando hanno visto un uomo annaspare e chiedere aiuto dalle acque del ...

Cormano. Maurizio Platini uccide il padre ROMAno - Anita Salsi - poi si spara : Dramma familiare a Cormano nel Milanese. La tragedia si è consumata nell’azienda Seri Cart. In base agli accertamenti si è

Fumettista horror uccide la fidanzata nel modo descritto in uno dei suoi ROMAnzi : Blake Leibel è il figlio di un magnate dell’edilizia canadese ma anche un autore di romanzi horror a fumetti. E un assassino: nel maggio 2016, Blake ha infatti ammazzato la sua fidanzata, Iana Kasian, seguendo in modo meticoloso la trama di un suo libro del 2010. Un orrore, lo stesso descritto nei suoi fumetti, in particolare in uno dal titolo “Syndrome”: secondo quanto riportato dal Messaggero, la ragazza di 30 anni è stata ...

L'autopsia esclude il malore. A uccidere Noemi sarebbero state le buche di ROMA : L'autopsia sul corpo di Noemi Carrozza, la stella 21enne del nuoto sincronizzato morta venerdì scorso in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo a Roma, parla chiaro: a farla sbalzare via dal suo scooter non è stato un malore improvviso, né l'impatto con altri veicoli, negato da chi ha assistito alla scena. A uccidere la giovane atleta sembrerebbe essere stata una buca nell'asfalto, una delle tante che in questi mesi ...

Ubriaco e contROMAno : travolge e uccide uomo di 42 anni : stato arrestato per omicidio stradale l'automobilista piemontese di 62 anni che, nelle scorse ore lungo l'Aurelia, ha travolto e ucciso un uomo di 42 anni a bordo di un motocarro. Come riferisce l' ...

Spara e uccide un uomo in uno studio medico a ROMA - il vigilante arrestato : 'Non so come sia successo' : E' stato portato nel carcere di Regina Coeli Fabian Manzo, il vigilante che ieri in uno studio medico su via Palmiro Togliatti ha fatto partire accidentalmente un colpo dalla sua pistola, uccidendo un ...