Roma | si rompe tubatura dell’acqua in via Monteverde | geyser alto 10 metri in strada

Si rompe tubatura - a Roma "geyser" di oltre dieci metri : Dalle 6 di questa mattina in via Monteverde, direzione largo San Vincenzo de Paoli, dalla sede stradale, a causa probabile la rottura di una tubazione, fuoriusce un forte getto di acqua alto più di 10 ...

Si rompe la tubatura d'acqua - geyser di 10 metri a Roma : Chiusa al traffico via Monteverde a Roma, verso largo San Vincenzo De Paoli per la fuoriuscita di un forte getto di acqua (alto più di 10 metri), probabilmente a causa della rottura di una tubazione. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco di Roma. Al momento non ci sono feriti o danni particolarmente gravi.Per la rottura della tubatura ci sono stati allagamenti in alcuni appartamenti di una palazzina."Le prime avvisaglie di una perdita si ...

Rose rosse e cena Romantica con Romina : Al Bano rompe il silenzio : Il cantante Al Bano costretto a chiarire ancora una volta i rapporti con l’ex moglie dopo la paparazzata per le vie di Milano “Basta speculazioni”. Al Bano torna a tuonare dopo le ultime foto, pubblicate dal settimanale Chi, che lo ritraggono in dolce compagnia di Romina. I due, impegnati nel loro tour fino alla fine dell’anno, sono stati beccati qualche giorno fa per le vie di Milano dopo la festa dell’ex ...

Stadio Roma - Salvini : “Cena Parnasi-Giorgetti? Che ne so. Nessuno ha tentato di corrompere la Lega” : “A me non risulta” che Giorgetti abbia dovuto respingere un tentativo di corruzione: “ho letto che la Lega era considerata l’ultima ruota del carro in quella vicenda, non mi risulta che abbiano tentato di corromperci”. Cosi’ il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, incontrando la stampa nella sede della prefettura di Genova, ha commentato l’inchiesta della procura di Roma sulla ...

Stadio della Roma - Pierfrancesco Maran : "La normalità è non farsi corrompere" : "Mi fa molto piacere che sia chiaro a chiunque entri nel mio ufficio che non vi è spazio alcuno per proposte improprie". Lo scrive Pierfrancesco Maran, assessore Pd all'Urbanistica di Milano, all'indomani dell'inchiesta sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma che ha visto finire in manette nove persone.Maran, stando a quanto emerso dalle intercettazioni raccolte nel corso delle indagini, avrebbe infatti rifiutato un tentativo di ...

Conte rompe l'imbarazzante silenzio su Sacko : "Servono percorsi di legalità". Braccianti pronti a manifestazione a Roma : L'unica standing ovation bipartisan del discorso programmativoco del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivata quando il professore a capo del governo gialloverde ha chiesto un applauso ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : Italia senza podi anche nell’ultima giornata - il sogno di Roberto Botta si interrompe ai quarti : Roberto Botta sfiora il podio nell’ultima giornata del Grand Prix di Roma 2018, tappa Italiana della competizione più prestigiosa del Taekwondo in ambito internazionale, eccezion fatta per Mondiali e Olimpiadi. L’azzurro ha vinto due incontri nella categoria -80 kg, superando al primo turno il norvegese Ordemann per 14-9 e agli ottavi l’egiziano Seif Eissa per 19-14, ma ai quarti si è arreso contro il croato Toni Kanaet, che si ...