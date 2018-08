Roma | Ruba telefonino e lo nasconde nel passeggino del figlio

Roma - rubano gioielli in appartamento : la vicina incontra i ladri sul pianerottolo e li fa arrestare : Colli Albani: eseguite dagli agenti della polizia tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di giovani rom. In quattro giorni avevano perpetrato due furti in un condominio di via ...

Roma : Su auto rubata non si ferma ad alt - inseguito e arrestato : Roma – In via Palmiro Togliatti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 34enne di nazionalita’ romena, perche’ sorpreso a bordo di un’auto rubata con all’interno attrezzatura utile per scassinare e rubare veicoli. Il 34enne che si trovava alla guida di una utilitaria, e’ stato fermato dai Carabinieri dopo essere stato notato in viale Palmiro Togliatti, aggirarsi con fare sospetto. Il ...

Roma - rubano nel museo storico delle Ferrovie : arrestati quattro nomadi : rubano al museo storico delle Ferrovie in via Casilina, arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Frascati 4 romeni, tra i 18 e i 35 anni, tutti domiciliati nel campo nomadi di ...

Roma : Rubano da Museo Storico Ferrovie Stato - 4 arresti : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arreStato 4 cittadini romeni, di 35, 28, 19 e 18 anni, tutti domiciliati presso il campo nomadi di via Melibeo, sorpresi appena dopo aver asportato beni di interesse Storico dal Museo delle Ferrovie dello Stato, in via Casilina. Transitando lungo la via, i Carabinieri hanno notato l’effrazione del cancello d’ingresso del Museo e sono intervenuti per una ...

Roma : Rubano rifiuti da stabilimento AMA - arrestati : Roma – Tre minori, residenti al campo nomadi di Castel Romano, questa mattina alle 2.30, sono stati arrestati dalla Polizia locale di Roma Capitale dopo essere entrati nel deposito Ama di Mostacciano, a via Riccardo Boschiero. Si tratta di un ragazzo di 16 anni, e due ragazze di 15 e di 17 anni. Tutti con precedenti specifici per furto e reati contro il patrimonio. In particolare il primo era gia’ stato arrestato il 6 aprile 2018 per ...

Roma : Aveva rubato in supermercato e colpito addetto sicurezza - arrestato : Roma – L’episodio risale al mese di gennaio. Un uomo, dopo essere entrato in un supermercato in zona San Basilio con un bambino nel passeggino, ha iniziato a girare tra i vari reparti; si e’ incamminato verso l’uscita senza, pero’, passare dalle casse. Immediatamente e’ scattato l’antitaccheggio. Fermato dal dipendente della sicurezza, la sua attenzione e’ andata nel vano portaoggetti del ...

Roma : Rubano bagagli da auto - arrestati dopo inseguimento : Roma – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato 2 giovani rom gia’ noti alle forze dell’ordine, domiciliati presso un campo nomadi di Roma, con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Santa Marinella, nel corso di mirati servizi di controllo del ...

Roma - rubava vestiti griffati con una borsa schermata : arrestata una 29enne : Tre giacche griffate, per un valore che si aggira intorno ai 700 euro, è il bottino che una 29enne romena era riuscita a nascondere in una borsa schermata, creata ad-hoc per eludere il sistema ...

Fontanella storica scompare dopo il restauro del palazzo in centro a Roma - i residenti : 'E' stata rubata' : Una Fontanella a muro è 'scomparsa' dalla facciata di un palazzo a via della Tribuna di San Carlo, nel rione Campo Marzio, in centro storico. A denunciare la vicenda è Giovanni Piccirillo, un ...

Roma - rubano 3mila euro di merce in un supermercato a Casal Palocco - arrestati 5 romeni : Cinque persone sono state arrestate per furto dai carabinieri a Casal Palocco, a Roma. Si tratta di quattro uomini e una donna, tutti di origine romena e senza fissa dimora. I cinque, usciti poco ...

Metro C Roma - truffa - corruzione e falso : in 25 rischiano processo - tra loro Improta - Alemanno e Incalza. “Rubati 320 milioni” : Sono in 25 a rischiare il processo per i reati che vanno dalla truffa (per 320 milioni) alla corruzione e al falso. La Procura di Roma ha chiuso le indagini relative ai lavori legati alla Metro C di Roma. Tra gli indagati anche l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, l’ex assessore alla Mobilità Antonello Aurigemma (giunta Alemanno), l’ex assessore alla Mobilità Guido Improta (giunta Marino), l’ex dirigente del ministero delle ...

Roma - inseguimento con incidente al Portuense : in fuga coppia su un'auto rubata : 'E' accaduto tutto in un secondo, per poco non travolgevano anche me'. Panico in via Portuense , a Roma , dove durante un inseguimento , un'auto della polizia ha travolto una donna a bordo di un'auto. ...

Roma : Scoperto con patente e auto rubate - arrestato : Roma – A Roma, durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un’autovettura, con due persone a bordo, parcheggiata in doppia fila. Dopo il passaggio della Volante, l’uomo seduto dal lato del passeggero e’ sceso velocemente per salire su un’altra utilitaria, metterla in moto e allontanarsi. Pensando che la cosa fosse strana, i poliziotti lo hanno inseguito e ...

Roma - poliziotti corrotti : rubavano i soldi durante le perquisizioni : Furti e strane sparizioni durante le perquisizioni. Si apre un altro fronte di indagine dopo la retata di arresti di fine giugno che hanno coinvolto una cancelliera del tribunale di Roma che ...