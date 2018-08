Roma | Padre e figlio 16enne coltivano marijuana in casa | arresto e denuncia

Temptation Island - Selvaggia Roma : "Mio padre? Non abbiamo rapporti - mamma è la mia vita" : Selvaggia Roma, ex partecipante a Temptation Island con il fidanzato Francesco Chiofalo, nelle scorse ore, ha risposto alle domande dei fan, raccontando, per la prima volta, aspetti inediti della sua vita familiare come l'assenza del padre dall'infanzia ad oggi:prosegui la letturaTemptation Island, Selvaggia Roma: "Mio padre? Non abbiamo rapporti, mamma è la mia vita" pubblicato su Gossipblog.it 27 luglio 2018 11:05.

Parla il padre della bimba rom ferita a Roma : "Qui ci considerano un cancro - mi aspettavo la solidarietà di Salvini" : "La mia piccola rischia di morire e se le va bene di rimanere paralizzata a vita". Parla a La Stampa Otet Nicolai Alinna, 23 anni, padre della bimba di un anno ferita a Roma da un colpo di pistola ad aria compressa. La piccola è ricoverata all'Ospedale Bambin Gesù, dove le è stato rimosso il piombino esploso da un'arma usata per il tiro a segno. "Dalla sindaca Raggi e da una figura come quella del ministro dell'interno e ...

Un 62enne ha percepito dal 2006 le rate pensionistiche del genitore deceduto incassando 230mila euro. L'accusa per lui è di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato

Roma - padre-orco paga stranieri per stuprare figlia 15enne disabile : Una situazione che ha dell"incredibile, che riempie di orrore e disgusto, quella avvenuta a Monteverde (Roma). Qui il padre di una ragazzina disabile di soli 15 anni pagava degli uomini di colore perchè stuprassero la figlia, il tutto mentre lui riprendeva quelle orribili immagini con la telecamera del suo cellulare. Per lei, incapace di difendersi, di parlare e perfino di gridare per chiedere aiuto a causa della disabilità mentale che la ...

Incubo a Roma - padre orco assoldava ragazzi di colore per violentare la figlia disabile : chiesti 16 anni : Il papà mostro di Monteverde, che assoldava ragazzi di colore per far stuprare la figlia quindicenne e disabile, è risultato sano di mente, quindi, per la procura va processato e condannato con una ...

Cormano. Maurizio Platini uccide il padre Romano - Anita Salsi - poi si spara : Dramma familiare a Cormano nel Milanese. La tragedia si è consumata nell’azienda Seri Cart. In base agli accertamenti si è

Per anni ha intascato la tassa di soggiorno destinata alle casse del Comune di Roma, precisamente dal 2014 al 2018. Per questo il gip capitolino Giovanni Giorgianni, su richiesta della Procura, ha sequestrato 2 milioni di euro a Cesare Paladino, amministratore unico della società che gestisce il Grand Hotel Plaza. La figlia di Paladino è la compagna del premier Conte.

Roma, professore boccia il figlio assieme al Consiglio e viene picchiato, aggredito e quasi strozzato dal padre. Docente 24enne ricoverato: è la 35esima aggressione a scuola nel 2018