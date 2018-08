Roma | in fiamme nella notte la discarica del campo nomadi La Barbuta | nube da Ciampino a

Roma : Roghi tossici - in un video 4 persone appiccano fiamme : Roma – Roghi tossici e smaltimento illecito di rifiuti. Sono questi i reati che vengono contestati ai quattro nomadi – tre uomini e una donna – raggiunti dalla misura cautelare dell’obbligo di firma nel campo nomadi di via di Salone, a Roma. Le misure sono state eseguite dalla Polizia di Roma Capitale questa mattina intorno alle 6, nell’ambito di un’indagine che vede indagati anche altri 19 soggetti. I nomadi ...

Roma - ancora un bus in fiamme : paura sulla Tuscolana : Un altro bus in fiamme a Roma. Dopo l'episodio di ieri in viale Marconi - che sembrava l'ultimo di una serie infinita - stamani intorno alle 10 e 30 un altro mezzo è andato in fiamme sulla Tuscolana, ...

Roma - autogru in fiamme sul Raccordo anulare : traffico nel caos : fiamme sul Grande Raccordo anulare di Roma: un'autogru ha preso fuoco all'altezza di Casal del Marmo in direzione Fiumicino. Sul posto i vigili del fuoco. Al momento non risultano feriti. A quanto ...

Milano - ancora auto in fiamme : è caccia al piRomane notturno - 15 roghi in due mesi : Paura e rabbia tra i residenti di Settimo Milanese: "Si sa chi è, arrestatelo": ma non ci sono prove

Roma : Veicolo in fiamme - bloccata la A1 Roma-Napoli : Roma – Sulla A1 Roma-Napoli il traffico e’ bloccato verso la Capitale da Ferentino ad Anagni per un Veicolo in fiamme. Sul posto sonno accorsi i Vigili del fuoco. Sul Grande Raccordo Anulare, traffico congestionato in esterna da Flaminia a Boccea; in interna code da Prenestina ad Appia. Ingorgo sul Tratto Urbano della A24, 3 km di traffico molto intenso da Tor Cervara al bivio per la Tangenziale est, verso il centro. 2 km di code ...

Roma - auto in fiamme sulla Colombo : strada chiusa : auto a fuoco sulla Colombo. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per una macchina in fiamme sulla corsia centrale della Cristoforo Colombo all'altezza del km 24 direzione Roma. Secondo ...

Bus in fiamme a Roma - nessun ferito : ANSA, - Roma, 12 LUG - Autobus di linea in fiamme a Roma, in Viale Regina Elena incrocio Viale dell'Università. Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra. Secondo quanto si è ...

INCENDIO A CINECITTÀ : IN FIAMME SET Roma ANTICA/ Video ultime notizie : Istituto Luce - “nessuna chiusura” : ROMA, INCENDIO a CINECITTÀ, Video ultime notizie, bruciato il set della città ANTICA: scenografie e impacature in fumo. In cenere parte del set della serie tv "Rome"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:14:00 GMT)

Roma - incendio negli studi cinematografici di Cinecittà : in fiamme scenografie e rivestimenti : Un vasto incendio è divampato nella notte all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà di via Vincenzo Lamaro a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, ad andare in fiamme scenografie e rivestimenti. È accaduto intorno all’una. I vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre e l’ausilio di autobotti. Non si segnalano feriti. L’intervento è ancora in corso per la rimozione e lo smassamento di parti ...