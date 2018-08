Roma | Geyser a Monteverde | appartamenti allagati

romadailynews

(Di lunedì 6 agosto 2018)- Allagamenti aa causa deldi circa 10 metri che ha svegliato questa mattina i residenti di via di. A creare maggior disagio e’ stata la prolungata fuoriuscita dell’acqua. Secondo quanto raccontano alcuni testimoni, infatti, “le prime avvisaglie di una perdita si erano avute gia’ nella notte intorno alle 5, poi alle 6 il getto d’acqua si e’ fatto largo nell’asfalto”, finendo a ridosso di una palazzina e causando allagamenti in diversi. L’acqua e’ stata chiusa in tutta la zona poco fa, ilavrebbe quindi inondato la zona per circa due ore. Attualmente sono state rimosse da parte della Polizia municipale le macchine per verificare la tenuta del manto stradale attorno alla voragine creata dall’acqua in cui e’ parzialmente caduta un’auto in sosta. L'articolo: ...