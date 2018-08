: Rohani:negoziati e sanzioni?Senza senso - TelevideoRai101 : Rohani:negoziati e sanzioni?Senza senso - pcexpander : 21:12 | Iran, Rohani: 'Negoziati possibili se gli Usa saranno sinceri'... - NewsTG_ : #ULTIMORA IRAN: Rohani: Con la reintroduzione delle sanzioni Donald Trump vuole dare il via a una guerra psicologic… -

Con la reintroduzione di sanzioni il presidente americano Trump vuole fare "una guerra psicologica" contro l'Iran. Così il presidente iraniano. A Trump, disponibile a incontrarlo, replica: "Non ha" combinare sanzioni e. Gli Usa dovrebbero "risarcire" l'Iran e "scusarsi" per la loro lunga storia di interferenze nel Paese, dice, "a partire dal colpo di Stato contro il premier Mossadeq nel 1953". Anche se per quell'episodio gli Usa, per voce dell'allora Segretario di Stato Albright, si scusarono nel 2000.(Di lunedì 6 agosto 2018)