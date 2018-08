Rohani | «Sanzioni Usa contro l’Iran? Quella di Trump è una guerra psicologica»

Rohani : negoziati e sanzioni?Senza senso : 22.48 Con la reintroduzione di sanzioni il presidente americano Trump vuole fare "una guerra psicologica" contro l'Iran. Così il presidente iraniano Rohani . A Trump, disponibile a incontrarlo, replica: "Non ha senso " combinare sanzioni e negoziati . Gli Usa dovrebbero "risarcire" l'Iran e "scusarsi" per la loro lunga storia di interferenze nel Paese, dice, "a partire dal colpo di Stato contro il premier Mossadeq nel 1953". Anche se per ...

Scattano sanzioni Usa a Iran - e Rohani chiude a Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scattano le sanzioni Usa all'Iran e Rohani chiude a Trump : Tutto come previsto. Donald Trump mantiene la promessa fatta nel maggio scorso e fa scattare una prima ondata di sanzioni contro l'Iran, ripristinando alcune misure restrittive che erano state eliminate con l'accordo sul nucleare firmato da Barack Obama nel 2015. Non solo: la Casa Bianca conferma che il 5 novembre arriverà la vera e propria stangata, con una stretta su settori strategici per l'economia iraniana, come quello petrolifero e ...