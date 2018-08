Roberto Burioni | nuove minacce | fotomontaggio stile Br Vaccini | Pd invoca intervento

"Al primo morto di morbillo verrà giustamente sbranata". Roberto Burioni contro il ministro Grillo : Roberto Burioni , medico virologo da sempre in prima linea per la campagna pro-vaccini, lancia un'invettiva social contro il rinvio dell'obbligo vaccinale da parte del Ministero della Salute. Dopo essersi scagliato contro gli emendamenti M5S-Lega al decreto milleproroghe, il professore di Microbiologia e Virologia presso l'Università "Vita-salute" del San Raffaele di Milano ha attaccato direttamente il ministro della Salute Giulia Grillo ...

Vaccini - mamma no-vax contro Roberto Burioni : “So dove vai al mare - spero che affoghi”. Lui : “Squadrismo” : “Ho saputo che vai al mare al n… prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi!”, è quanto ha augurato una mamma “No vax” su Facebook, al virologo riminese Roberto Burioni , da sempre a favore delle terapie vaccinali. Un post che ha scatenato molti commenti, alcuni anche pesanti di invito ad “andarlo a salutare”. Tanto che, dopo la segnalazione di alcuni colleghi milanesi del medico, è stata ...

Vaccini e autismo - Roberto Burioni : «Ora basta bugie. I test pre-vaccinali? Fanno guadagnare chi li fa...» : Perché pericolosa? 'Perché è come dire che la forza di gravità non esiste e che possiamo scendere dal quinto piano di un palazzo buttandoci di sotto, senza farci male: la Scienza si basa su dati ...

Listeria e cibi congelati - parla Roberto Burioni : "Ecco cosa fare per non correre alcun rischio" : Non bisogna temere nulla, l'allarme Listeria non è in realtà un problema. Come spiega Roberto Burioni, il medico che da sempre si batte affinché le vaccinazioni siano obbligatorie, spiega con un post su Facebook che è vero che si tratta di "un batterio molto pericoloso" visto che "se ingerito può ca