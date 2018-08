Robert Redford si ritira | The Old Man & The Gun ultimo film

tvzap.kataweb

(Di lunedì 6 agosto 2018) Alle soglie degli 82 annisi è detto pronto arsi come attore. Nato a Santa Monica negli Stati Uniti il 18 agosto del 1936 CharlesJr in un’intervista esclusiva ad Entertainment Weekly ha dichiarato che ilThe Old Man; The Gun di questo anno (con la regia di David Lowery con Casey Affleck, Danny Glover, Tom Waits e Sissy Specek) sarebbe la sua ultima pellicola. “Mai dire mai – ha spiegato – ha sono giunto alla conclusione che questo sarebbe stato per me il modo migliore per terminare la carriera di attore”. “Mi sono detto – ha aggiunto – perché non uscire con qualcosa che è molto ottimista e positivo?” Nella pellicolainterpreta un personaggio realmente esistito, Forrest Tucker, un criminale esperto rapinatore di banche e artista delle evasioni tanto da avere realizzato 17 ...