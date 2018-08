Rixi | Lega | | la Tav è importante | nel Governo non c' è solo M5s

Migranti - Rixi (Lega) vs Giannuli : “Ci siete voi di sinistra a essere intelligenti”. “Voi non siete sospettabili di intelligenza” : Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) tra lo storico Aldo Giannuli ed Edoardo Rixi, deputato della Lega e sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti. Il nodo focale del dibattito riguarda i Migranti. Rixi auspica un Paese accogliente per gli immigrati che vogliono lavorare: “Chi viene qui per lavorare deve avere un percorso differente da chi invece arriva per delinquere, perché purtroppo c’è anche chi viene in Italia ...