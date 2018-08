Rita Cardinale Temptation Island 2018 | le rivelazioni della single metteranno in crisi

Rita CARDINALE/ Temptation Island 2018 - complice della produzione? Michel si infila nella sua camera da letto : RITA CARDINALE, Temptation Island 2018 che ha colpito Michael Di Giorgio. Qual è il suo ruolo nel piano che vede Lara tramare contro il suo fidanzato? La single è complice della produzione? Pedina inconsapevole del piano di Lara Rosie Zorzetto, RITA CARDINALE continuerà ad accompagnare Michael De Giorgio nelle ultime fasi della sua avventura a Temptation Island 2018. La tentatrice sarà infatti al fianco del fidanzato fedifrago anche nel ...

Rita CARDINALE/ Temptation Island 2018 - complice involontaria di Lara - Michael è spacciato? : RITA CARDINALE è riuscita a conquistare Michael e le sue confidenze ma Lara ha in serbo per lei e il suo fidanzato una trappola, ci finiranno dentro nella nuova puntata di Temptation Island?(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 23:35:00 GMT)

Rita Cardinale/ Temptation Island 2018 - la rivale di Lara cadrà nella trappola con Michael? : Rita Cardinale è riuscita a conquistare Michael e le sue confidenze ma Lara ha in serbo per lei e il suo fidanzato una trappola, ci finiranno dentro nella nuova puntata di Temptation Island?(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 08:00:00 GMT)

Temptation Island - Rita Cardinale : chi è la tentatrice di Michael De Giorgio : Temptation Island: chi è la tentatrice Rita Cardinale Rita Cardinale è una delle tredici tentatrici di Temptation Island 2018. La bella e sensuale ragazza ha da subito intrapreso una conoscenza con Michael De Giorgio, fidanzato di Lara Rosie Zorzetto, con il quale vive ventiquattro ore su ventiquattro nel villaggio della Sardegna. Ma chi è Rita […] L'articolo Temptation Island, Rita Cardinale: chi è la tentatrice di Michael De Giorgio ...

Giuseppe Santamaria e Rita Cardinale - Temptation Island/ Chi sono? Lara e Michael in crisi per i due single : Giuseppe Santamaria e Rita Cardinale, chi sono i due single di Temptation Island 2018 che hanno messo in crisi la coppia composta da Lara Zorzetto e Michael Di Giorgio(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 19:11:00 GMT)

Rita Cardinale / Riuscirà a far cadere in tentazione Michael De Giorgio? (Temptation Island 2018) : RITA CARDINALE e le confessioni di Michael De Giorgio a Temptation Island 2018: la modella di Isernia e il fidanzato di Lara Zorzetto sempre più vicini.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Rita Cardinale/ Riccardo Guarnieri ha occhi solo per lei... (Temptation Island 2018) : Rita Cardinale, si è fatta notare non solo per il fisico eccezionale. Ha infatti grande energia questa splendida fisioterapeuta e per l'affetto da mamma. (Temptation Island 2018)(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 07:18:00 GMT)

Rita Cardinale - ecco chi è la fisioterapista mamma tentatrice a Temptation Island [GALLERY] : Rita Cardinale, è lei la sexy fisioterapista tentatrice di Temptation Island 6: quale dei ragazzi fidanzati rimarrà stregato dalla sua bellezza? Rita Cardinale è una delle sexy tentatrici di Temptation Island 6. La bellissima ragazza protagonista del reality di Canale 5 si è messa in mostra nella prima puntata della trasmissione per la sua bellezza. Alta, magra, dalle forme sensuali e dai lineamenti perfetti, Rita è originaria di Isernia ...