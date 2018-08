Riscossione Sicilia vuole pignorare lo stipendio all' assessore Armao

Sicilia : sindacati - Riscossione deve essere liquidata (2) : (AdnKronos) - Per i sindacati sono "strumentali e fuorvianti i ragionamenti utilizzati per sostenere ipotesi diverse dal passaggio all’ente nazionale. Non esiste lo spauracchio della Stato che riscuote direttamente i tributi e trattiene per sé quello che vuole, né quello relativo alla gestione del c

Sicilia : sindacati - Riscossione deve essere liquidata : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Riscossione Sicilia "va liquidata senza indugi e funzioni e personale devono passare all’Ente nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione". E' questa la posizione che i rappresentanti di Fisac Cgil, Ugl credito e Unisin hanno espresso oggi durante l'audizione in commis

Sicilia : sindacati - Riscossione deve essere liquidata : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) – Riscossione Sicilia “va liquidata senza indugi e funzioni e personale devono passare all’Ente nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione”. E’ questa la posizione che i rappresentanti di Fisac Cgil, Ugl credito e Unisin hanno espresso oggi durante l’audizione in commissione Bilancio dell’Ars. Secondo i sindacati “non servirebbe né una ricapitalizzazione della società ...

Sicilia : sindacati - Riscossione deve essere liquidata : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) – Riscossione Sicilia “va liquidata senza indugi e funzioni e personale devono passare all’Ente nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione”. E’ questa la posizione che i rappresentanti di Fisac Cgil, Ugl credito e Unisin hanno espresso oggi durante l’audizione in commissione Bilancio dell’Ars. Secondo i sindacati “non servirebbe né una ricapitalizzazione della società ...

La verità sui conti di Riscossione Sicilia : ultimi bilanci in attivo grazie alla rottamazione : Un aspetto rilevante, segnalato anche in un report di Riscossione Sicilia al Dipartimento Economia sulle 'principali emergenze attuali' riguarda i contenziosi con Mps a cui Riscossione chiede un maxi-...

Cancelleri - M5S - : "Inaccettabile conflitto di Interessi del debitore Armao con Riscossione Sicilia. L'assessore venga a riferire in ... : ... come riportato da Repubblica di oggi, nei confronti di Riscossione Sicilia, la società che Armao nella qualità di assessore all'Economia controlla. "In pratica Armao " dice il deputato si troverebbe ...

Sicilia : Cancelleri (M5S) - Armao debitore di Riscossione? Riferisca in parlamento : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Enorme e inaccettabile conflitto di interessi con Riscossione Sicilia, Armao venga a riferire in Aula e su questo si avvii la doverosa discussione in parlamento". La richiesta arriva dal deputato M5S all’Ars Giancarlo Cancelleri che chiede all'assessore all'Economia d

Sicilia : sindacati - subito nuovo cda Riscossione per liquidare società (2) : (AdnKronos) - L’enorme contenzioso, "causato dalla gestione incompetente e colpevole delle governance precedenti e dagli attuali vertici interni - evidenziano le organizzazioni - è solo una parte della situazione di sbando operativo e decisionale che abbiamo denunciato in questi anni". E aggiungono:

Sicilia : sindacati - subito nuovo cda Riscossione per liquidare società : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Dopo le dimissioni del cda di Riscossione Sicilia, Fisac Cgil, Ugl Credito e Unisin tornano a chiedere al governo regionale "di accelerare la riforma facendo confluire funzioni e personale della Riscossione verso l’Ente economico nazionale controllato dall’Agenzia dell

Governo riferisca in aula su crisi Riscossione Sicilia : Cracolici: Governo riferisca in aula su quanto sta accadendo in Riscossione Sicilia "Il Governo riferisca in aula su quanto sta accadendo a Riscossione Sicilia: presenterò un´interrogazione all´Ars, ...

Sicilia : Fava - dimissioni cda Riscossione conferma fallimento gestionale : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Le dimissioni del cda di Riscossione Sicilia sono un'ulteriore conferma del fallimento politico e gestionale dell’azienda. Un’azienda in deficit strutturale, che costa milioni di euro ai Siciliani, amministrata male in questi anni e ormai solo in attesa di essere liqu