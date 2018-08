repubblica

: RT @repubblica: Rinnovabili, superato il record di mille miliardi di watt installati [news aggiornata alle 09:23] - XERDAN_Design : RT @repubblica: Rinnovabili, superato il record di mille miliardi di watt installati [news aggiornata alle 09:23] - retewebitalia : - repubblica : Rinnovabili, superato il record di mille miliardi di watt installati [news aggiornata alle 09:23] -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Tra eolico e fotovoltaico superata la soglia del "trillion": per il prossimo saranno sufficienti solo cinque anniE' il periodo dei "". Se da un lato, Apple hala fatidica soglia ed è diventata una "trillion company", per dirla con gli anglosassoni, una cosa simile è accaduta anche nel settore delle. Per la prima volta, gli operatori di fotovoltaico ed eolico nel loro insieme hannodi.Lo riporta una ricerca di Bloomberg New Energy Finance, in cui si sostiene che l'obiettivo è stato raggiunto nella prima metà di qust'anno. E dove si legge che per il prossimo "" bisognerà aspettare molto meno tempo, con il traguardo che verrà tagliato entro i prossimi cinque anni. Ma non è solo questa la differenza tra i due periodi, tra il primo e il secondo trillion: per i primisono stati investiti 2.300di dollari, mentre per il prossimo trillion saranno sufficenti 1.230di dollari, grazie alla caduta dei costi dei pannelli solari da un lato e lo sviluppo delle tecnologie per rendere pale e turbine sempre più efficienti negli impianti eolici dall'altro.