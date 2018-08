Rimini | si tuffa in mare e sbatte la testa sul fondale | è grave

meteoweb.eu

Rimini, si tuffa di testa nell'acqua troppo bassa, rischia la paralisi.

(Di lunedì 6 agosto 2018) Incidente adove un uomo di 40 anni, che si trovava lì in vacanza, è adesso in gravi condizioni in seguito a un tuffo indal moscone a circa 50 metri al largo della spiaggia. E’ stato trasportato all’ospedale Infermi di. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente fatta dai militari della Capitaneria di Porto, dopo aver noleggiato un moscone ed essersi portato a circa 50 metri a largo del Bagno 67, si ètondo lasulla sabbia del. Ilin quel punto ha una profondità inferiore ai due metri. E’ stato visto galleggiare privo di sensi dal bagnino di salvataggio, il primo ad intervenire per portare a riva il 40enne, che è stato rianimato dal personale del 118 e portato in ospedale. Per stabilire la dinamica, la Capitaneria di Porto ha interrogato parenti e presenti al momento dell’incidente. L'articolo, ...