Rifiuti | deserta la gara per Lazio Ambiente Bilanci in passivo e bassa produttività

(Di lunedì 6 agosto 2018) Quattrodi fila ine laper la cessione delle quote andata. E’ pronto a calare il sipario anche suSpa, l’azienda della Regioneproprietaria del termovalorizzatore di Colleferro e la vicina discarica di Colle Fagiolara, sancendo definitivamente l’addio alla strategia degli “inceneritori pubblici”. La società gestisce direttamente una delle due linee di incenerimento e l’altra attraverso la Ep Sistemi, azienda partecipata al 60% proprio dae al 40% dalla municipalizzata del Comune di Roma, Ama Spa. Nel 2017, la Regionee l’Ama hanno ricapitalizzato l’azienda con complessivi 15,2 milioni di euro per procedere, fra le altre cose, alla rimessa a nuovo degli inceneritori attraverso un’operazione di “revamping”. La rigenerazione degli impianti, però, non è mai avvenuta – anche per le veementi proteste dei territori – ...