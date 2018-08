Riccardo e Ida vanno a vivere insieme | ma lei ha sentito il tentatore Davide

TEMPTATION ISLAND 2018 - UN MESE DOPO/ Coppie e diretta : Riccardo "Vado a vivere da Ida" (6 Agosto) : TEMPTATION ISLAND 2018, le Coppie un MESE DOPO: stanno ancora insieme? Oronzo e Valentina il rapporto resiste, quale futuro per Ida e Riccardo? Lo scopriamo stasera...(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Temptation Island - puntata 6 agosto : Ida e Riccardo un mese dopo : Inizia lo speciale che chiude la sesta edizione di Temptation Island.[live_placement]prosegui la letturaTemptation Island, puntata 6 agosto: Ida e Riccardo un mese dopo pubblicato su TVBlog.it 06 agosto 2018 22:00.

Temptation Island 2018 - un mese dopo/ Coppie e diretta : come è andata tra Ida e Riccardo? (6 Agosto) : Temptation Island 2018, le Coppie un mese dopo: stanno ancora insieme? Oronzo e Valentina il rapporto resiste, quale futuro per Ida e Riccardo? Lo scopriamo stasera...(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 22:00:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno insieme?/ Lui : “Ho capito ciò che voglio”(Temptation Island 2018) : Una delle coppie che ha lasciato Temptation Island 2018 ancora insieme è quella formata da Ida e Riccardo. Tra lacrime, gelosia e la visita di Gemma Galgani, come sarà finita tra loro?(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 22:00:00 GMT)

IDA PLATANO E Riccardo GUARNIERI STANNO ANCORA INSIEME?/ La conferma non manca - ma... (Temptation Island 2018) : Una delle coppie che ha lasciato Temptation Island 2018 ANCORA insieme è quella formata da Ida e RICCARDO. Tra lacrime, gelosia e la visita di Gemma Galgani, come sarà finita tra loro?(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:56:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme?/ La "terapia" Temptation Island 2018 sembra funzionare : Una delle coppie che ha lasciato Temptation Island 2018 ancora insieme è quella formata da Ida e Riccardo. Tra lacrime, gelosia e la visita di Gemma Galgani, come sarà finita tra loro?(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 08:04:00 GMT)

“Che figura!”. Ida e Riccardo in love dopo Temptation Island. Ma qualcosa non torna : Per Ida Platano e Riccardo Guarnieri l’esperienza a Temptation Island è finita prima del previsto. E al contrario di altre coppie, è finita bene, con un falò anticipato richiesto da lui che all’inizio ha fatto tremare i fan, ma poi si è concluso con un lungo abbraccio e dichiarazioni forti da parte di entrambi. I due, insieme da 7 mesi, si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne da dove, dopo vari alti e bassi, sono ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ La crisi è lontana : "Basta viversi a metà" (Temptation Island 2018) : Dopo il periodo di crisi, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non hanno alcun dubbio: sono pronti a dare il via alla convivenza. Ecco le... (Temptation Island 2018) (Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:00:00 GMT)

Riccardo e Ida si sono lasciati? Ecco cos'è successo a Temptation Island : Arrivano direttamente da DavideMaggio.it le prime informazioni su Riccardo e Ida di Temptation Island: si sono lasciati? Stanno ancora insieme? Sulle coppie abbiamo già scoperto qualcosa ma era proprio su loro due che avevamo grossi dubbi: come sapete, Chi aveva pubblicato delle foto che vedono Gemma Galgani andare nel villaggio per consolare Ida ma a corredo di quelle foto non c'è stata alcuna didascalia e quindi tutti siamo rimasti con tanti ...

IDA PLATANO E Riccardo GUARNIERI/ L'ex cavaliere : "Voglio prendermi cura di lei e di Samu" (Temptation Island) : Dopo Temptation Island 2018, Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI sono tornati insieme: "Dentro al villaggio ho avuto paura di perderla", rivela L'ex cavaliere del trono over...(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 05:13:00 GMT)

Temptation Island - fra ?Ida Platano e Riccardo Guarnieri è amore vero. Ecco perché : Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno grandi progetti per il futuro. Dopo essere usciti da Temptation Island, la coppia nata a Uomini e Donne sembra essere molto più solida di...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri - retroscena al falò di Temptation e convivenza in vista : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono la coppia che ha lasciato Temptation Island nel corso della terza puntata del reality show [VIDEO] andata in onda su Canale 5 lo scorso lunedì. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne circa sette mesi fa, è tornata a casa insieme, malgrado le delusioni e gli ostacoli avvertiti durante la permanenza nei due rispettivi villaggi. Giunti al falò di confronto, Ida e Riccardo si sono ritrovati in un dolce ...

Temptation Island : Lidia Vella demolisce Riccardo e fa il tifo per Ida e Martina : Temptation Island, Lidia Vella contro Riccardo e a favore di Ida e Martina: le ultime dichiarazioni sulle coppie del programma Chiamata in diretta da Radio Radio durante Non succederà più (trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli), a Lidia Vella è stato chiesto oggi di commentare l’ultima puntata di Temptation Island. L’ex gieffina, più che […] L'articolo Temptation Island: Lidia Vella demolisce Riccardo e fa il ...

Temptation Island - fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è amore vero. Ecco perché : Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno grandi progetti per il futuro. Dopo essere usciti da Temptation Island , la coppia nata a Uomini e Donne sembra essere molto più solida di prima. Intervistati ...