Reddito di cittadinanza e flat tax viaggiano di pari passo | Insieme nella legge di

Flat tax e Reddito di cittadinanza nella legge di bilancio : la promessa di Di Maio : Il ministro del Lavoro e vicepresidente del Consiglio rilancia il doppio obiettivo del governo: "Possiamo inserire Flat tax e reddito di cittadinanza nella prossima legge di bilancio". Salvini, intanto, parla di "rivoluzione fiscale in autunno" e spiega di voler abolire "spesometro, riccometro e studi di settore".Continua a leggere

Flat tax e Reddito di cittadinanza - gli italiani sapranno essere pazienti come gli inglesi con Brexit? : L’autunno nel vecchio continente sarà caldo, chissà, forse anche caldissimo. Due i temi più accesi che ci aspettano al ritorno delle vacanze la Brexit disfunzionale, e cioè il mancato accordo tra Londra e Bruxelles sulle relazioni future tra il Regno Unito e l’Unione Europea, e la legge finanziaria dell’Italia populista. Entrambi conficcano nel fianco dell’Unione una lama lunga e tagliente, al punto che viene da chiedersi quale sarà la salute di ...

"Flat tax e Reddito cittadinanza nella Legge di Bilancio" : Luigi Di Maio questa mattina ha partecipato all'inaugurazione della Scuola dell'infanzia di via Don Petruio a Fabriano (Ancona), la prima ricostruita dallo Stato nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017; una scuola progettata con una struttura portante in legno, dotata di impianti ispirati ai principi del risparmio energetico.Di Maio ha parlato anche degli obiettivi principali del Governo in materia economica, come la flat tax e reddito ...

Riforma pensioni e LdB2019 : accordo su Reddito di cittadinanza e flessibilità : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 4 agosto 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo circa l'intenzione di avviare la Riforma del sistema previdenziale con la prossima legge di bilancio 2019. In particolare, si parla di accordo sulle prime misure inserite nel contratto di Governo, tra cui il reddito di cittadinanza, la flessibilita' in uscita dal lavoro [VIDEO] e la flat tax. Dallo stesso esecutivo si conferma però che non tutte le ...

Flat tax e Reddito di cittadinanza - Tria prova a fissare i paletti per Salvini e Di Maio : Il premier Conte ha chiesto di valutare le priorità, dato che il Pil, in netto rallentamento, non aiuta la crescita a irrobustirsi.

Flat tax e Reddito di cittadinanza - Tria rassicura ma percorso in salita : Il sottosegretario leghista Giorgetti chiarisce: 'Ci saranno nei termini in cui sarà possibile introdurli, entrambe le misure o nessuna delle due'. Mentre Bruxelles rimane in attesa i mercati danno ...

Manovra - Di Maio : “Le emergenze in Italia sono tasse e povertà. Quindi avanti con flat tax e Reddito di cittadinanza” : In Italia le emergenze sono “tasse e povertà“. Dopo giorni di discussioni su legge Mancino e razzismo che diventano mesi se il discorso si allarga alla questione immigrazione, Luigi Di Maio da Fabriano rimarca quali sono i “due grandi problemi” su cui il governo deve intervenire. E le ricette sono già pronte: da una parte la flat tax, dall’altra il reddito di cittadinanza, entrambe da avviare insieme nella legge di ...

Tria - "Flat tax e Reddito di cittadinanza compatibili col bilancio"/ Ultime notizie - critiche da Pd e FI : Manovra Economica, accordo Tria e Conte: "sì al reddito di cittadinanza e flat tax". Ultime notizie, Governo Lega-M5s: "i fondi ci sono", ma restano dubbi sulla tenuta(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:16:00 GMT)

Riforma pensioni e LdB2019 : accordo su Reddito di cittadinanza e flessibilità : A tal proposito, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha espresso soddisfazione in merito all'accordo raggiunto rispetto alle proposte di programma, tra cui l'avvio della flessibilità ...

Legge di bilancio - Di Maio : “Nessuno strappo con Ue - ma dialogo incisivo. Flat tax e Reddito di cittadinanza insieme” : “Il nostro obiettivo è farle insieme nella Legge di bilancio e porteremo avanti tutte le politiche di dialogo sia con l’Unione europea sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione della spesa pubblica”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a proposito della Flat tax e del reddito di cittadinanza da realizzare nella Legge di bilancio, intervenendo in diretta Facebook da Fabriano dove ha inaugura la Scuola ...