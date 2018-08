Recensione Nokia 7 Plus | Da Comprare Al Volo | Meglio Di Xiaomi Mi A2

Recensione Nokia 6.1 : un grosso sì! Complimenti Nokia : Il Nokia 6.1 è un dispositivo bello, performante e.. adatto a tutti! Questo smartphone mi è piaciuto e non poco. Scoprite perché nel corso di questa Recensione! Design Che dire, questo Nokia 6.1 è costruito interamente in alluminio, fatta eccezione per gli inserti color rame che si trovano lungo tutto il perimetro del telefono, attorno alla fotocamera e al sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Sensore che non ha mai dato ...