Recensione ASUS Zenfone 5Z | specifiche di fascia alta a un prezzo accessibile

ASUS ROG Maximus X Hero - Recensione : Con l'arrivo dei processori Intel di ottava generazione, nome in codice Cofee Lake, sono arrivate inevitabilmente le nuove proposte dei produttori di schede madri. ASUS ci ha proposto di valutare tramite una recensione completa la sua ROG Maximus X Hero. Si tratta di un prodotto della divisione Republic of Gamers, quindi di fatto un prodotto dedicato agli enthusiast gamer, ma leggermente inferiore rispetto ad altri modelli top.I processori di ...

Asus Zenfone 5 - Recensione : Asus ha presentato la nuova serie Zenfone nel corso dell'ultimo Mobile World Congress tenutosi a Barcellona lo scorso febbraio. La famiglia Zenfone 5, che condivide la nomenclatura con dispositivi del 2014, quando l'azienda lanciava uno smartphone dallo stesso nome, ma la cui cifra indicava la diagonale del display e non, come in questo caso, la generazione della famiglia Zenfone. Il dispositivo è stato rinnovato nel design, ora leggermente più ...

Recensione ASUS Rog Strix XG32VQ : 32? di puro gaming! : Annunciato a inizio 2018, l’Asus Rog Strix XG32VQ è un monitor pensato per i videogiocatori e perfetto per gli ambiti di utilizzo più disparati. Monitor 4K: i migliori da comprareSpesso sottovalutato, uno schermo di qualità può fare la differenza nelle lunghe sedute al PC. Siete pronti a scoprire i migliori modelli attualmente disponibili?ShoppingGuida Acquisto Confezione La confezione del monitor realizzato da Asus si presenta in ...

Asus ROG Strix XG32VQ - Recensione : I monitor curvi si sono creati una solida nicchia nell'attuale mercato dei display per gamer. Nel corso degli ultimi anni c'è stata una vera e propria esplosione del mercato di questa tipologia di prodotti, grazie alle ottime performance ed alla maggiore immersività sono sempre di più gli utenti che scelgono di acquistare questo tipo di monitor. Un display curvo è l'ideale per il gaming e per la fruizione di contenuti multimediali anche se forse ...

Recensione ASUS Zenfone 5 : Troppi Lag! : Recensione VideoRecensione Asus Zenfone 5. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Asus Zenfone 5: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Recensione Asus Zenfone 5 Asus Zenfone 5 potrebbe sembrare uno dei tantissimi smartphone di fascia media proposto attorno ai 350-400 euro con Android 8, bel design, ottimi materiali, notch frontale, linee simili ad iPhone X, […]

Asus ROG Zephyrus (GX501) - Recensione : Fino a qualche anno fa la tipica diatriba che era frequente trovare nei gruppi di discussione come i forum, tra gli appassionati di PC gaming, era la seguente: "vuoi giocare bene? Allora ti serve un fisso. I notebook gaming non raggiungono i livelli prestazionali dei fissi, e se lo fanno perdono la 'portabilità', oltre a costare quattro volte un fisso". Ma negli ultimi anni, grazie soprattutto alla nuova architettura Nvidia Pascal che per la ...

ASUS ROG Pugio - Recensione : Negli ultimi anni il mercato dei mouse gaming ad alta prestazioni si è notevolmente espanso. I produttori attivi da sempre in questo settore hanno ampliato il numero delle loro proposte e nuovi marchi si sono buttati nella mischia riscuotendo successo grazie a ottimi rapporto qualità/prezzo. E così, il risultato è che ci sono così tante soluzioni per chi volesse acquistare un mouse gaming che alla fine molti prodotti finiscono per somigliarsi ...