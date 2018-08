Real Madrid | Pjanic | Verratti e Milinkovic gli obiettivi se parte Modric

Icc 2018 - Real Madrid-Roma : probabili formazioni e orari : E' giunta agli sgoccioli la tournée americana della Roma , che si prepara ad affrontare nell' International Champions Cup il Real Madrid . Dopo la sconfitta contro il Tottenham e la vittoria con ...

Il Real Madrid fa la spesa da Sarri : affondo deciso per Courtois e Hazard : Real Madrid FA LA spesa DA Sarri- Inizia in salita la nuova avventura di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Courtois avrebbe già espresso la sua volontà di lasciare il Chelsea e trasferirsi in Spagna per problemi famigliari. Una scelta che permetterà ai blues di incassare circa 35 […] L'articolo Il Real Madrid fa la spesa da Sarri: affondo deciso per Courtois e Hazard proviene ...

Calciomercato Real Madrid - tre alternative per il dopo Modric : TORINO - Le alternative a Modric sono difficili da trovare. Le qualità uniche del giocatore sono il primo ostacolo, ovviamente, ma poi c'è anche l'opzione economica da valutare anche per un grande ...

Una ‘bomba’ dalla Spagna - la stampa è sicura : “Modric pensa di lasciare il Real Madrid” : Luka Modric all’Inter sì o no? dalla Spagna sono sicuri: il centrocampista croato pensa di lasciare il Real Madrid Una notizia clamorosa giunge direttamente dalla Spagna: “Luka Modric sta pensando seriamente di lasciare il Real Madrid”. E’ così che il giornale “laSextaDeportes” annuncia quello che potrebbe essere il clamoroso dettaglio, che potrebbe “liberare” il possibile futuro calciatore ...

Inter - Lopetegui stoppa Modric : 'Non ci sono dubbi : resta al Real Madrid' : Per alcuni quelli che comincia domani sarà la settimana decisiva, per altri non se ne farà nulla. Al centro della vicenda c'è Luka Modric, che tornando dalle ferie potrebbe chiedere ai dirigenti del ...

Juve cede al Real Madrid. Allegri : "Mercato? Siamo già competivi così" : I bianconeri battuti in rimonta dal Real Madrid per 3 a 1. "Dovevamo finirla 1 a 0: in 14 minuti abbiamo tre gol. Forse l'abbiamo giocata con poca attenzione", sottolinea Chiellini

ICC 2018 - dove vedere Juventus-Real Madrid in Tv e in streaming : La Juventus prosegue la sua esperienza negli Stati Uniti ed è pronta a un nuovo appuntamento nella sua International Champions Cup 2018. I bianconeri sono infatti pronti per una partita densa di significat: a Washington sfideranno infatti il Real Madrid, la squadra che aveva eliminato gli uomini di Allegri dalla Champions League nella scorsa stagione […] L'articolo ICC 2018, dove vedere Juventus-Real Madrid in Tv e in streaming è stato ...

Video/ Real Madrid Juventus (3-1) : highlights e gol. Lopetegui : fatto un passo avanti (ICC 2018) : Video Real Madrid Juventus (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita amichevole, in programma per la International Champions cup 2018. Vecchia Signora KO!(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 13:07:00 GMT)

Sonora sconfitta per la Juventus contro il Real Madrid - i Blancos asfaltano i bianconeri privi di Cristiano Ronaldo : Durante l’ultimo match della tournée americana della Juventus, la squadra di Allegri rimedia una Sonora sconfitta contro il Real Madrid Il Real Madrid ha battuto in rimonta la Juventus per 3-1 nel match della International Champions Cup giocato al FedEx Stadium di Washington, ultimo test dei bianconeri nella tournée americana. Uno scatenato Asensio ha deciso la gara in avvio ripresa con un uno-due micidiale, dopo che la Juventus era ...

Lopetegui gela l'Inter : "Modric resta - sarà felice al Real Madrid" : Julen Lopetegui, al primo anno sulla panchina del Real. EPA Lopetegui ha due parole chiave per descrivere la situazione di Luka Modric: 'confianza', cioè fiducia, e poi 'extraordinario'. Che è il modo ...