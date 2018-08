Ranking Wta | Giorgi nÂ°40 prima delle azzurre Halep al comando

Tennis - Ranking Wta (6 agosto) : Simona Halep in testa - Camila Giorgi in 40ma posizione : Resta invariata la top 10 del Ranking WTA aggiornato a lunedì 6 agosto. Simona Halep guida sempre la graduatoria con 7511 punti e un margine importante sulla danese Caroline Wozniacki. Terza posizione per la statunitense Sloane Stephens, mentre la top 5 è completata dalla tedesca Angelique Kerber e dall’ucraina Elina Svitolina. Ranking WTA (TOP TEN): 1 ROU Simona Halep 7511 2 DEN Caroline Wozniacki 6660 3 USA Sloane ...

Tennis - Ranking Wta (30 luglio) : Simona Halep numero 1 - Camila Giorgi migliore italiana : Non ci sono cambiamenti nella top 10 del Ranking WTA dopo l’aggiornamento di oggi lunedì 30 luglio. Tutto immobile tra le big del circuito con la rumena Simona Halep che si conferma numero 1 al mondo con 831 punti di vantaggio sulla danese Carolina Wozniacki e oltre 3000 sulla statunitense Sloane Stephens. La tedesca Angelique Kerber è quarta dopo aver vinto a Wimbledon, appena davanti a Elina Svitolina. Serena Williams risale in 27esima ...

Tennis - Ranking Wta (23 luglio) : nessun cambio in top ten. Camila Giorgi è 35esima : Non cambia la prima posizione del Ranking WTA questa settimana. In testa c’è sempre Simona Halep, seguita da Caroline Wozniacki. Tutto invariato anche alle loro spalle, con Sloane Stephens e Angelique Kerber rispettivamente terza e quarta. Completa la top ten sempre Julia Goerges, decima, eguagliando il suo best Ranking. 1 0 [ROU] Simona Halep 26 7571 17 2 0 [DEN] Caroline Wozniacki 28 6740 21 3 ?1 [USA] Sloane ...

Nuova Classifica WTA – Kerber ad un passo dalla top 3 - vola Serena Williams : Camila Giorgi sfiora il best Ranking : La Nuova Classifica WTA vede ancora al top Simona Halep, davanti a Wozniacki e Stephens. Bene Kerber 4ª, crolla Muguruza. Sale in 28ª posizione Serena Williams, Camila Giorgi migliore azzurra Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede al top ancora Simona Halep, seguita da Caroline Wozniacki, nonostante i pessimi risultati raggiunti a Wimbledon da entrambe. ...

Tennis - Ranking Wta (16 luglio) : Simona Halep in vetta - Serena Williams nella top30 - Camila Giorgi n.35 : Simona Halep rimane in vetta al Ranking WTA dopo l’appuntamento di Wimbledon. La 27enne di Costanza conferma la propria leadership per la 21esima settimana consecutiva (la 37esima complessiva). La rumena ha 831 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. In terza piazza troviamo per la prima volta in carriera la statunitense Sloane Stephens, con in scia la tedesca Angelique Kerber, trionfatrice sull’erba londinese (3° Slam in ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi scala il Ranking mondiale! Quante posizioni guadagnate nella classifica Wta? : Camila Giorgi sta letteralmente volando a Wimbledon 2018 e si è qualificata ai quarti di finale del terzo Slam stagionale grazie all’agevole successo sulla russa Ekaterina Makarova. Il trionfo odierno permetterà alla marchigiana di proseguire la propria avventura sull’erba londinese e con buona probabilità affronterà Serena Williams in un quarto di finale davvero pirotecnico: la 26enne non vuole smettere di sognare e proverà a ...

Tennis - Ranking Wta (2 luglio) : Simona Halep al vertice - Camila Giorgi la migliore italiana : Nel giorno che darà il via al prestigioso torneo di Wimbledon, non ci sono cambiamenti sostanziali al vertice della graduatoria mondiale del Tennis femminile. La rumena Simona Halep è sempre in vetta per la 19esima settimana consecutiva (la 35esima complessiva) con 961 punti di vantaggio su Caroline Wozniacki. Danese che, però vincitrice sull’erba di Eastbourne, si è avvicinata alla giocatrice nativa di Costanza. In terza piazza troviamo ...

Tennis - Ranking Wta (25 giugno) : poche variazioni nella top10. Camila Giorgi migliore azzurra : Nessuna variazione nella top10 mondiale guidata sempre dalla rumena Simona Halep, per la 18esima settimana consecutiva in vetta (la 34esima complessiva), vincitrice del Roland Garros 2018. La Halep vanta 1.225 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki mentre sono 1.420 nei confronti della spagnola Garbine Muguruza. CLASSIFICA WTA – TOP TEN 1 Halep, Simona (ROU) 0 7.970 punti 2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 6.745 3 Muguruza, Garbine ...

Tennis - Ranking Wta (18 giugno) : nessuna variazione in top ten. Camila Giorgi sale al 47° posto : nessuna variazione nella top ten del Ranking WTA in questa settimana. Simona Halep resta stabilmente la numero 1 del mondo con oltre 1000 punti di vantaggio su Caroline Wozniacki, che a sua volta precede Garbiñe Muguruza. I tornei di s’-Hertogenbosch e Nottingham non hanno prodotto scossoni, a differenza di quanto potrebbe accadere questa settimana a Birmingham e Maiorca: nel primo caso saranno impegnate proprio Muguruza, Elina Svitolina ...

