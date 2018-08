Rai | Cda convocato per mercoledì | per ora nessuna nomina

Rai - il cda convocato per mercoledì. Pd : “Fico e Casellati difendano il Parlamento. Il governo non insista su Foa” : A una settimana dal no della Vigilanza alla nomina di Marcello Foa come presidente della Rai, il nodo resta irrisolto e le opposizioni tornano ad attaccare il governo gialloverde chiedendo che individui un altro nome. I capigruppo Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci hanno incontrato i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati per chiedere “di intervenire a difesa del Parlamento, della Camera e del Senato e ...

"Avanti con Foa - non si cambia" Cda Rai - esclusiva Affaritaliani.it : "Avanti con Marcello Foa, non si cambia nome". Fonti ai massimi livelli dell'esecutivo spiegano ad Affaritaliani.it la linea della maggioranza sul caso Rai. La Lega non vuol nemmeno sentir parlare di sostituire il giornalista sovranista indicato come presidente della televisione di Stato che non ha ottenuto il... Segui su Affaritaliani.it

Rai - stallo in Cda. Foa : «Resto al mio posto». Non passa la proposta di votare un nuovo presidente : Dopo la bocciatura della Vigilanza Marcello Foa non si dimette da consigliere: «Lavoro nell’interesse dell’azienda»

Marcello Foa : “Rai decide - resto come consigliere anziano”/ Video - ultime notizie : Cda “no a nuovo presidente” : Rai, Marcello Foa: "Continuo come consigliere anziano". ultime notizie nomine: Partito Democratico all'attacco, ministro Di Maio frena, "non è unica scelta"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:02:00 GMT)

Rai - Marcello Foa non si schioda : «Resto come Consigliere anziano a coordinare il CdA» : Marcello Foa Mentre la politica si spacca e si azzuffa sulla nomina del nuovo Presidente Rai, lui, Marcello Foa, resta dov’è. In una nota, il giornalista, la cui designazione ai vertici di Viale Mazzini era stata bocciata dalla Vigilanza, ha comunicato che per ora rimarrà alla guida del CdA in qualità di Consigliere anziano. Una decisione che ha già destato reazioni. “Oggi ho informato i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione ...

Fnsi-UsigRai vs Foa 'coordinatore' cda Rai : impugneremo suoi atti : Roma, 2 ago., askanews, - 'Marcello Foa come consigliere anziano può esclusivamente convocare, e con urgenza, il Consiglio di Amministrazione per dare finalmente alla Rai un Presidente di garanzia.Un ...

Rai - stallo in Cda : non passa proposta di votare un nuovo presidente. Il Pd : pronti ad andare al Colle : Non si sblocca l’impasse a viale Mazzini, dopo il voto negativo da parte della commissione di Vigilanza alla nomina di Marcello Foa a presidente Rai. Il consiglio di amministrazione si è riunito stamattina senza avere una soluzione per sbloccare la situazione. «Oggi ho informato i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione che sono ancora in at...

Rai - Foa : “Continuo a coordinare lavori del cda come consigliere anziano”. Pd : “Illegittimo - ignora il Parlamento” : Marcello Foa resta al suo posto nel consiglio di amministrazione della Rai e annuncia che continuerà “a coordinare i lavori del Cda come consigliere anziano”, in attesa di “indicazioni dell’azionista” Tesoro che lo ha scelto. Le opposizioni attaccano avvertendo che, dopo la sua bocciatura come presidente da parte della Vigilanza, “il Cda non è legittimato, non può prendere decisioni senza un presidente reso ...

Rai - Foa resta nel cda : 'Continuo come consigliere anziano' - : L'annuncio dopo lo stop della commissione di Vigilanza che non ha approvato la sua nomina a presidente. Non si dimetterà e coordinerà i lavori "nell'esclusivo interesse del buon funzionamento della ...

Perché il Cda Rai ha il dovere di nominare tempestivamente un altro presidente : Non appena la Commissione parlamentare di vigilanza ha respinto la candidatura alla presidenza della RAI di Marcello Foa, alcuni esponenti della maggioranza penta leghista hanno cominciato a diffondere la notizia secondo la quale, in qualità di consigliere anziano, lo stesso Foa potrebbe esercitare

Rai - Foa resta da consigliere anziano : "Coordinerò il cda". Ma è paralisi sulle nomine : In attesa di indicazioni dell'azionista, il ministeri dell'Economia, Marcello Foa ha deciso di andare avanti, 'nel pieno rispetto di leggi e regolamenti' , a coordinare i lavori del consiglio di amministrazione di viale Mazzini come consigliere anziano. 'Lo ...