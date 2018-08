Questione Stadio ' Scida' | lettera aperta dei giornalisti crotonesi

Morra - M5S - : "Questione Stadio Crotone - l'Amministrazione si assuma le sue responsabilità" : "Saremo sempre pronti a difendere i calabresi - rincara il Cinquestelle - vittime di una politica predatrice che ha fatto delle cultura e della nostra ricchezza motivo di svendita ai potenti di turno"...

Crotone - Questione Stadio Ezio Scida : La senatrice Margherita Corrado spiega nuovamente i termini della vicenda : l’errore risale al 2016 : Senza un attimo di tregua continua il botta e risposta tra la senatrice Margherita Corrado (M5s) ed il Sindaco di

Stadio Roma - la testimonianza di Berdini : “Lanzalone aveva funzioni di assessore per la Questione dell’impianto sportivo” : “Lanzalone svolgeva le funzioni dell’assessore per la questione Stadio, operava in stretto rapporto con il sindaco e con quest’ultimo ha condiviso il cambiamento della posizione del comune” rispetto al futuro impianto giallorosso. Nel faldone dei pm Paolo Ielo e Barbara Zuin, relativo all’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma, compare una deposizione dell’ex assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini, interrogato dagli inquirenti il 31 maggio ...

Stadio Roma - Scanzi : “Se elettori del M5s cominciano a dubitare della Questione morale - il Movimento è finito” : “Cosa è cambiato a Roma dopo Mafia Capitale e l’avvento del M5s? L’animo umano non lo cambi. Ieri c’erano quelli che mungevano le mucche, adesso ci sono quelli che oleano gli ingranaggi. Ieri c’erano i palazzinari corretti e quelli non corretti, oggi è la stessa cosa. Ieri c’erano i politici che dicevano no e a volte sì alla corruzione, oggi c’è la stessa situazione”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea ...