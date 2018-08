“Questa volta è vero” Nino Frassica pronto al matrimonio | chi è la futura moglie

caffeinamagazine

(Di lunedì 6 agosto 2018) Il Maresciallo Cecchini èal grande passo. Forse. Dopo dieci anni, infatti,– noto attore e caratterista siciliano – sembra intenzionato a convolare a nozze con la compagna Barbara Exignotis. A darne notizia è stato il diretto interessato in occasione di un’intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni., che stiamo vedendo in queste settimane su RaiUno grazie alle consuete repliche estive di Dona Matteo, presto sarà al lavoro per un nuovo progetto televisivo, questadestinato alle reti Mediaset e, più precisamente, su Canale 5. Si tratta della fiction “Uno di famiglia”. E Barbara, invece, sarà prossima a entrare ufficialmente nella famiglia: dopo dieci anni di fidanzamento, infatti, è arrivato il momento buono per i fiori d’arancio. Anche serivela di non aver ancora deciso un dettaglio ...