“Queening” | è l’ultima frontiera del sesso e promette un piacere sconfinato

caffeinamagazine

(Di lunedì 6 agosto 2018) Estate, tempo di mare, di sole, di sabbia calda sulla pelle, di relax, di cocktail al tramonto in riva al mare, di ore piccole, di divertimento, di ferie. E anche di bollori. E quando diciamo bollori intendiamo proprio quelli in camera da letto. Ammettiamolo: d’estate ci lasciamo andare di più: abbiamo più tempo, gli ormoni sono scatenati e siamo molto più bendisposti a rapporti con l’altro. Ebbene, questo articolo è dedicato a tutte le donne che a letto vogliono dare di più… Secondo quanto riporta il Sun, c’è una posizione sessuale che fa provare immensoalle donne e le rende più forti. Ma dai? Sì, la posizione in questione si chiama Queening e va provata quanto prima. Ma perché si chiama così? Il nome della posizione Queening viene precisamente da una donna che ha un potere. Avete capito bene: proprio la regina. Ma in che consiste questa posizione? Come si fa? ...