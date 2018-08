Proteste in Bangladesh | polizia usa gas

Venticinque studenti sono stati attaccati e feriti durante le Proteste in Bangladesh : Qualcuno ha accusato altri studenti di gruppi filo-governativi, altri la polizia: le proteste continuano da giorni per chiedere maggiore sicurezza sulle strade del paese The post Venticinque studenti sono stati attaccati e feriti durante le proteste in Bangladesh appeared first on Il Post.

Il quinto giorno di Proteste in Bangladesh per la morte di 2 studenti : Sono stati investiti da un autobus che andava troppo veloce e ora si riparla del problema della mancanza di sicurezza sulle strade