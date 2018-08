Pronostico e analisi Pyunik-Maccabi Tel Aviv | Playoff Europa League 7 Agosto 2018

Pronostico Hull City vs Aston Villa - Championship 6-8-2018 e Analisi : England Championship, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di Hull City-Aston Villa, lunedì 6 agosto 2018. La panchina di Steve Bruce è a rischio! Hull City-Aston Villa, lunedì 5 agosto. La prima giornata di Sky Bet Championship si conclude con il Monday Night al KCOM Stadium di Hull. Un match che potrebbe costare la panchina a Steve Bruce. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Hull City e Aston ...

Pronostico Chelsea vs Manchester City - FA Community Shield 5-8-2018 e Analisi : FA Community Shield, Analisi e Pronostico di Chelsea-Manchester City, domenica 5 agosto 2018. E’ sfida Sarri-Guardiola. Chelsea-Manchester City, domenica 5 agosto. Wembley è il teatro del primo match ufficiale della stagione di calcio inglese che conta. Chelsea e Manchester City si giocano domenica pomeriggio la Community Shield dopo che pochi mesi fa i Blues guidati da Antonio Conte vinsero contro il Manchester United, l’FA ...

Pronostico Millwall vs Middlesbrough - Championship 4-8-2018 e Analisi : Championship, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di Millwall-Middlesbrough, sabato 4 agosto 2018. Match tra due formazioni ambiziose. Millwall-Middlesbrough, sabato 4 agosto. Partita interessante quella che si disputerà al ”The Den” sabato pomeriggio tra due formazioni che potrebbero disputare un torneo ai vertici. Come arrivano Millwall e Middlesbrough? Il Millwall ha sfiorato di un soffio la qualificazione ai play-off da ...

Pronostico Sheffield United vs Swansea City - Championship 4-8-2018 e Analisi : Championship, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di Sheffield United-Swansea City, sabato 4 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Sheffield United-Swansea City, sabato 4 agosto. Partita interessante quella che si disputerà a Bramall Lane di Sheffield sabato pomeriggio tra due formazioni che potrebbero dare spettacolo. Come arrivano Sheffield United e Swansea City? Lo Sheffield United può fare uno sgambetto ai gallesi visto ...

Pronostico Atlanta United vs Toronto FC - MLS 4-8-2018 e Analisi : USA Major League Soccer, Analisi e Pronostico di Atlanta United-Toronto FC, sabato 4 agosto 2018. Sarà ancora una volta X? Atlanta United-Toronto FC, sabato 4 agosto. La giornata di MLS parte sabato sera con una sfida ricca di fascino. Come arrivano Atlanta United e Toronto FC? L’Atlanta è reduce da successo per 2-1 sul campo del Montreal Impact grazie alla doppietta dell’ex Torino Josef Martinez (43 gol in 44 presenze). Si ...

Pronostico Brentford vs Rotherham United - Championship 4-8-2018 e Analisi : Championship, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di Brentford-Rotherham United, sabato 4 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Brentford-Rotherham United, sabato 4 agosto. Partita interessante quella che si disputerà al Griffin Park sabato pomeriggio tra due formazioni che potrebbero stupire in questo torneo. Come arrivano Brentford e Rotherham United? Il Brentford di Dean Smith vuole dimenticare la scorsa annata, compromessa ...

Pronostico West Bromwich Albion vs Bolton - Championship 4-8-2018 e Analisi : Championship, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di West Bromwich Albion-Bolton, sabato 4 agosto 2018. Tre punti all’esordio per i Baggies? West Bromwich Albion-Bolton, sabato 4 agosto. Nelle West Midlands si affrontano due squadre che nella scorsa stagione militavano in due tornei diversi. Le differenze? Il West Bromwich è retrocesso dalla Premier League, mentre il Bolton si è salvato all’ultima giornata in Championship. Come ...

Pronostico Ipswich vs Blackburn - Championship 4-8-2018 e Analisi : Championship, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di Ipswich-Blackburn, sabato 4 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Ipswich-Blackburn, sabato 4 agosto. Partita interessante quella che si disputerà a Portman Road di Ipswich sabato pomeriggio tra due formazioni che puntano alla salvezza in questo torneo. Come arrivano Ipswich e Blackburn? L’Ipswich riparte con un nuovo progetto dopo sei stagioni sotto la guida di Mick ...

Pronostico Reading vs Derby County - Championship 3-8-2018 e Analisi : Championship, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di Reading-Derby County, venerdì 3 agosto 2018. Esordio vincente per Lampard sulla panchina dei Rams? Reading-Derby County, venerdì 3 agosto. La Championship 2018-2019 debutta venerdì 3 agosto con una interessante sfida al Madejski Stadium tra due formazioni che nelle scorse stagioni hanno fallito di poco la promozione in Premier League. Come arrivano Reading e Derby County? Il Reading ha ...

Pronostico AZ Alkmaar vs Kairat Almaty - Europa League 2-8-2018 e Analisi : Europa League, secondo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di AZ Alkmaar-Kairat Almaty, giovedì 2 agosto 2018. La formazione olandese deve compiere l’impresa. AZ Alkmaar-Kairat Almaty, giovedì 2 agosto. La compagine olandese attende quella kazaka all’AFAS Stadion di Alkmaar dopo la clamorosa sconfitta dell’andata per 2-0. Come arrivano AZ Alkmaar e Kairat Almaty? L’AZ non deve fare calcoli: se vorrà ...

Pronostico Burnley vs Aberdeen - Europa League 2-8-2018 e Analisi : Europa League, secondo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Burnley-Aberdeen, giovedì 2 agosto 2018. I Clarets sono i favoriti. Burnley-Aberdeen, giovedì 2 agosto. La compagine inglese attende quella scozzese a Turf Moor dopo il pari dell’andata per 1-1. Come arrivano Burnley e Aberdeen? Il Burnley ha l’occasione di accedere al quarto turno preliminare battendo gli scozzesi, oppure pareggiando per 0-0. La formazione ...

Pronostico Laci vs Molde - Europa League 2-8-2018 e Analisi : Europa League, secondo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Laci-Molde, giovedì 2 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Laci-Molde, giovedì 2 agosto. La compagine albanese attende quella norvegese al Laci Stadium dopo la sconfitta dell’andata per 3-0. Come arrivano Laci e Molde? Il Laci deve vincere con almeno tre gol di scarto. In Europa League hanno eliminato la formazione cipriota dell’Anorthosis. ...

Pronostico Lincoln Red Imps vs The New Saints - Europa League 2-8-2018 e Analisi : Europa League, secondo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Lincoln Red Imps-The New Saints, giovedì 2 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Lincoln Red Imps-The New Saints, giovedì 2 agosto. La compagine di Gibilterra attende quella gallese al Victoria Stadium dopo la sconfitta dell’andata per 2-1. Come arrivano Lincoln Red Imps e The New Saints? Il Lincoln è retrocesso dai preliminari di Champions per ...

Pronostico AEK Larnaca vs Dundalk - Europa League 2-8-2018 e Analisi : Europa League, secondo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di AEK Larnaca-Dundalk, giovedì 2 agosto 2018. I ciprioti sono i favoriti. AEK Larnaca-Dundalk, giovedì 2 agosto. La compagine cipriota attende quella irlandese al ”George Karapatakis” di Larnaca dopo il pari per 0-0 dell’andata. Come arrivano AEK Larnaca e Dundalk? L’AEK Larnaca di Andoni Iraola ha realmente la possibilità di accedere al quarto ...