Primo trailer di Tell Me a Story con Paul Wesley in versione Bad Boy | il nuovo thriller

«Forever» : Primo trailer per la nuova serie tv di Amazon Prime - : ... La storia continua con June che convince finalmente Oscar a cambiare un po' le carte in tavola portandolo a fare una vacanza sugli sci, dove la coppia si ritrova in un mondo completamente estraneo e ...

Life is Strange 2 : DONTNOD pubblica un Primo - misterioso teaser trailer : DONTNOD ha voluto rinfrescarci questo afoso pomeriggio di agosto pubblicando un primo teaser trailer di Life is Strange 2, un'enigmatica quanto breve sequenza che solleva un buon numero di domande, ma permette in ogni caso di trarre degli spunti sui temi che saranno trattati in questo atteso seguito.Il trailer mostra un filmato registrato da una telecamera di sorveglianza di un'auto della polizia, mentre l'agente Matthews interviene sul luogo di ...

Ecco il Primo trailer di Fortnut - la parodia porno di Fortnite : ection>Il videogioco è diventato fenomeno di massa, e negli anni sono stati tantissimi i videogiochi che hanno ricevuto parodie porno di dubbio gusto. Nonostante questo, rimaniamo tuttora sbalorditi quando questo succede e la comparsa online del trailer di Fortnut, film per adulti a tema Fortnite, ci ha lasciato decisamente turbati.Come accade quasi sempre in queste occasioni, dando una rapida occhiata al trailer (riportato da ...

F1 2018 si mostra con un Primo Gameplay Trailer : Codemasters ha pubblicato il primo video di Gameplay di F1 2018, il videogame ufficiale della FIA Formula One World Championship 2018, rivelando l’incredibile profondità e le caratteristiche di gioco di quest’anno. In arrivo in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PC (DVD e Steam) Venerdì 24 Agosto 2018, F1 2018 ti permette di immedesimarti nei panni dei piloti di F1, come mai prima d’ora. F1 ...

Digimon Survive : rivelato con un Primo trailer il nuovo gioco dei Digimon : Bandai Namco Entertainment ha rivelato Digimon Survive per PlayStation 4 e Nintendo Switch con un primo trailer in occasione del livestream tenutosi a Tokio, riporta Dualshockers.Il gioco è un nuovo capitolo della serie in arrivo sulle console nipponiche Sony e Nitnendo, inoltre nel trailer possiamo avere un primo sguardo ai personaggi, alle ambientazioni del gioco e possiamo anche avere un piccolo assaggio dei combattimenti a turni che si ...

Trailer esteso di Shameless 9 e Primo poster “western” per i Gallagher : Il 9 settembre si avvicina a grandi passi così come Shameless 9 e le nuove avventure dei Gallagher e il Trailer esteso rilasciato qualche ora fa ha reso meno estenuante la lunga pausa estiva. Ancora una volta la famiglia più sgangherata e meno politicamente corretta d'America è unica protagonista e la stessa Fiona apre il Trailer al grido di "Nulla è più grande della famiglia" anche se questo non sempre è positivo quando si parla dei ...

Legacies : Il Primo trailer dello spin-off di The Originals : Questa è una storia, la nostra storia, sul cercare di essere normali in un mondo che tutto è tranne che normale. L'unica domanda è: saremo i suoi eroi o i suoi nemici?". Tweet

Sly Cooper : annunciata una serie TV con un Primo - avvincente trailer : Sly Cooper, il carismatico procione protagonista della serie di videogiochi Sly per PS2, PS3 e PS Vita, sarebbe dovuto arrivare al cinema in un film dedicato nel 2016, anche se poi il progetto scomparve nel nulla e se ne persero in fretta le tracce.Come segnala Eurogamer.net, sul sito web dell'azienda PGS Entertainment è comparso come un fulmine a ciel sereno un progetto dedicato proprio a Sly, ma non si tratta di una pellicola cinematografica ...

Annunciato Primo personaggio transgender in Supergirl 4 - al Comic-Con il trailer e il cast della nuova stagione : Qualche ora fa negli Usa è terminata una giornata ricca di eventi al Comic-Con 2018 e, tra questi, abbiamo assistito anche al panel di Supergirl 4. Melissa Benoist e i suoi hanno preso posto in sala prima degli altri eroi The CW, con annunci importanti e novità e non solo nella trama ma anche nel cast dopo le uscite di scena importanti del finale della terza stagione. L'annuncio più sconvolgente è sicuramente quello legato all'arrivo di ...

[SDCC18] Jason Momoa è Aquaman nel Primo trailer del cinecomic : Il riluttante sovrano di Atlantide, in bilico tra il mondo della superficie che sta costantemente devastando il mare e gli Atlantidei pronti a scatenarsi in una rivolta, si impegna a proteggere l'...

Julia Roberts nel Primo trailer di Homecoming : ... Erin Brockovich , nei panni di Heidi Bergman, un'ex assistente sociale che, impiegata presso una struttura governativa segreta, aiuta i veterani di guerra a reinserirsi nel mondo civile. Dedita al ...

Nel Primo trailer de I Medici – Lorenzo Il Magnifico il nuovo protagonista Daniel Sharman (video) : "In ogni momento della mia vita ho cercato di fare la cosa giusta, perché del doman non v'è certezza": il primo trailer de I Medici - Lorenzo Il Magnifico, seconda stagione della serie che ha debuttato su Rai1 e nel mondo nel 2016, si apre così, con la voce fuori campo del protagonista che recita la sua celebre Canzona di Bacco (Il Trionfo di Bacco e Arianna), il canto carnascialesco da lui composto. Il nuovo volto del sequel de I Medici si ...

Titans : il Primo trailer della serie DC Comics con Robin - Raven e Starfire : L’intricato mondo delle serie tv tratte dai fumetti editi dalla DC Comics – che prende il nome di DC Universe (non originalissimo ma efficace) – si arrichisce di un nuovo membro: Titans, il cui primo trailer è uscito ufficialmente su YouTube il 19 luglio 2018. Mentre Stephen Amell, l’interprete di Arrow rimedia botte dove non batte il sole e la serie su Flash approda su Boing, insomma, altre grandi novità stanno bollendo ...

Il Primo trailer di Stranger Things 3 svela la data di uscita su Netflix? Qualcosa è in arrivo a Hawkins (video) : A sorpresa, Netflix ha rilasciato il primo trailer di Stranger Things 3. Si tratta di un teaser che non anticipa nulla, se non mostrano due dei personaggi della prossima stagione. Si tratta di Steve Harrington, diventato uno tra i protagonisti più amati, e la new entry, Robin, interpretata da Maya Hawke (figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, vista nella miniserie Piccole Donne). Usando uno stile tipicamente anni Ottanta, la serie di punta del ...