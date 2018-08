Previsioni Meteo | continua l’allarme caldo al Centro Nord | “bollino rosso” in 10 città

Le Previsioni Meteo per martedì 7 agosto : Alla mattina sarà bello da tutte le parti, ma al pomeriggio peggiorerà ovunque tranne in Puglia, Basilicata e Calabria The post Le previsioni meteo per martedì 7 agosto appeared first on Il Post.

Previsioni Meteo - settimana di super caldo e forte maltempo in Europa : l’ondata di calore si sposta verso Nord/Est [MAPPE] : 1/19 ...

Le Previsioni Meteo per domani 6 agosto : previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Situazione Sull'Italia la pressione si mantiene su valori alti e livellati; tuttavia la presenza di un nucleo di aria più fresca in quota sta interessando con instabilità diffusa la Sicilia e la Sardegna e marginalmente, nel pomeriggio, i rilievi alpini e appenninici, specie del centro-sud. Nord Al primo mattino ...

Le Previsioni Meteo per lunedì 6 agosto : Bruttino al Nord e bello al Sud, al Centro un po' e un po' The post Le previsioni meteo per lunedì 6 agosto appeared first on Il Post.

Previsioni Meteo - l’ondata di caldo in Europa proseguirà anche la prossima settimana : temperature altissime e rischio incendi : La fatale e potenzialmente storica ondata di caldo in atto rimarrà sull’Europa occidentale fino all’inizio della prossima settimana, spiega AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. In Spagna sono già 2 le vittime del forte caldo. Le temperature sono salite di 6-12°C sopra la media dalla Penisola Iberica alla Germania e alla Polonia ieri, 3 agosto, e condizioni simili sono attese per oggi. Le massime raggiungeranno i 29°C a ...

Le Previsioni Meteo per domenica 5 agosto : Ci sarà sempre questo caldo ma si prevedono diversi temporali, dal Centro Italia in giù The post Le previsioni meteo per domenica 5 agosto appeared first on Il Post.

Previsioni Meteo Italia : Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale.

Previsioni Meteo Europa - c’è il rischio di un’incredibile anomalia di super caldo fino ad ottobre [DETTAGLI] : Giugno e luglio hanno portato un’estate molto calda in molti Paesi europei, con temperature di oltre 30°C persino in Scandinavia e nel Regno Unito. E dopo settimane di caldo rovente che ha provocato incendi e carenze idriche, l’Europa potrebbe ritrovarsi con temperature superiori alla media anche in autunno, dal momento che gli esperti prevedono che il tempo caldo e asciutto possa durare fino ad ottobre. Inoltre, sono previste precipitazioni ...

Previsioni Meteo Agosto : ecco cosa ci attende nei prossimi giorni e a Ferragosto : Temperature nella media del periodo, senza umidità, qualche grado in più in Pianura Padana e fresco al centro/sud con qualche temporale pomeridiano su Alpi e Appennini; a FerrAgosto situazione simile, con prevalenza di sole, caldo nella norma e instabilità pomeridiana con temporali sui rilievi. Non è atteso infatti “alcun altro anticiclone africano all’orizzonte. Quindi non tornerà il caldo torrido che ha fatto passare qualche notte ...

Le Previsioni Meteo per sabato 4 agosto : Cielo nuvoloso e qualche pioggia, che a volte capita anche ad agosto The post Le previsioni meteo per sabato 4 agosto appeared first on Il Post.

Previsioni Meteo : l’aria calda africana porta tanta sabbia del Sahara in Europa - clima stravolto nel Nord del Continente : l’aria calda proveniente dall’Africa sta portando una nuova ondata di caldo in Europa, causando allarmi per la salute per la sabbia del Deserto del Sahara e per le temperature eccezionalmente alte che dovrebbero raggiungere massime di 47°C in alcune aree meridionali. Il caldo torrido ha messo in allerta i servizi pubblici nella Penisola Iberica, dove le temperature oggi, 2 agosto, dovrebbero raggiungere i 44°C nella città portoghese di Evora, ...

Previsioni Meteo - sabato il picchio dell’ondata di caldo in Europa : fino a +48°C in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/13 ...

Allerta caldo - bollino rosso in 18 città. Ma arrivano grandine e temporali Previsioni meteo : caldo torrido e bollino rosso in 18 città italiane con temperature record e frequenti e prolungate ondate di calore che possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ...

