Premio Strega | una serata carica di emozioni e cultura

A San Benedetto del Tronto la vincitrice della settantaduesima edizione del Premio Strega : ... o forse nessuna delle due cose, come ha lasciato intendere la Janeczek, è una rappresentazione minuziosa e variegata del mondo in cui si muove Gelda Taro, un mondo opulento e ricco di personaggi a ...

La "leggera" lezione di Calvino al Premio Strega : ... ma è il software che comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine le quali esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo di elaborare programmi sempre più complessi'. Quella ...

Premio Strega 2018 - chi è la vincitrice Helena Janeczek - l’editor che scoprì Gomorra di Roberto Saviano : Helena Janeczek , vincitrice del Premio Strega 2018 con "La ragazza con la Leica", è da tempo nota ai lettori per i suoi libri e per il lavoro di talent scout. Fu in questa veste che nel 2004 scoprì il dattiloscritto di un esordiente e lo portò a Mondadori. Quell'esordiente si chiamava Roberto Saviano e quel dattiloscritto si intitolava " Gomorra ". Che successivamente sarebbe diventato un best seller internazionale.Continua a leggere

Premio Strega 2018 - ha vinto Helena Janeczek con La ragazza con la Leica. E Guanda “spezza il monopolio” Mondadori/Rizzoli/Einaudi : Il Premio Strega 2018 è donna. Helena Janeczek è la vincitrice della 72esima edizione con La ragazza con la Leica, edito da Guanda. Due sorprese in una. Intanto era dal 2003 che non vinceva una scrittrice (Melania Gaia Mazzucco – Vita). In secondo luogo è la prima volta che Guanda vince lo Strega. Fondata nel 1932 la casa editrice nata sulla via Emilia non è proprio un’indipendente – è parte dal 2005 del grosso gruppo editoriale Mauri Spagnol ...