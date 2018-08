romadailynews

: Premio Alberoandronico dodicesima edizione: Premio nazionale ALBEROANDRONICO DODICESIMA… - romadailynews : Premio Alberoandronico dodicesima edizione: Premio nazionale ALBEROANDRONICO DODICESIMA… -

(Di lunedì 6 agosto 2018)nazionale. Buona estate di fotografie, canzoni, poesie, libri, racconti, cortometraggi e, da quest’anno, anche pittura! Scadenza per invio opere prorogata al 30 SETTEMBRE 2018, leggi il Bando.nasce per iniziativa di un gruppo di persone con l’obiettivo di promuovere e tutelare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, civile e sociale del territorio. Tra le attività dell’Associazione figurano la promozione della cultura in tutte le sue forme (tra cui quella letteraria, teatrale, musicale e cinematografica), le iniziative rivolte alle fasce più deboli, la pratica dello sport, l’organizzazione di viaggi culturali, gite e visite guidate, la collaborazione con comitati di quartiere e organismi scolastici, lo sviluppo di forme di assistenza sociale, di tutela civica e ambientale. Ilsi articola in otto sezioni in ...