Precipita da finestra bar | grave 20enne

Precipita mentre lava vetri finestra : morta a Livorno domestica napoletana : È un infortunio sul lavoro l'incidente avvenuto stamani nel centro di Livorno dove una donna di 62 anni, Maddalena Solemo, originaria della provincia di Napoli, ma da tempo residente nella città ...

Precipita dalla finestra di casa : bimba di 2 anni illesa : Una bimba di due anni è Precipitata dalla finestra di casa, da un’altezza di circa tre metri, mentre giocava. La piccola è rimasta sostanzialmente illesa. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata a Camino al Tagliamento (Udine). Subito soccorsa la bambina è stata trasportata in elicottero in ospedale a Udine a scopo precauzionale. E’ stata tenuta in osservazione ma non ha riportato traumi. Secondo quanto ricostruito ...

Bambino di 5 anni Precipita dalla finestra a Mandello : è grave : Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. Sembra che il bimbo si trovasse in cortile con la mamma e che poi si sia allontanato. A dare l'allarme un residente del complesso che ha sentito il tonfo e ha chiamato i soccorsi

Mandello - paura in via Aldo Moro bambino Precipitato dalla finestra : paura per un bambino straniero di cinque anni caduto inspiegabilmente nel pomeriggio intorno alle 17 in via Aldo Moro. Le cause della caduta sono ancora da accertare così come l'altezza Il piccolo ...

Ragazzino di 14 anni Precipita dalla finestra : è in prognosi riservata : L'ospedale Cto di Torino Sta cercando di far rientrare il suo gatto, uscito sul cornicione, quando perde l'equilibrio e cade nel vuoto per oltre 10 metri. Poi una pianta ne attutisce la caduta. E' la ...