«Portraits of Speed» | una serie in video per celebrare la corsa e non solo

(Di lunedì 6 agosto 2018) Una mini-girata in tre parti dal pluripremiato regista Ian Derry a Berlino in 48 ore, per racconta le storie (personali) e la ricerca del successo ai Campionati Europeri 2018 di Atletica che si stanno svolgendo, proprio in questi giorni, nella capitale tedesca, del centometrista Reece Prescod, della campionessa mondiale dei 200m Dafne Schippers e della mezzofondista dei 1500m Kostanze Klosterhalfen. L’idea è di Nike, che con Portaits ofha voluto, oltre ai campioni sportivi, il lancio della nuova Nike Zoom Pegasus Turbo. La scelta delle location dove ambientare il docufilm è caduta su luoghi iconici della capitale tedesca, come la metropolitana di Messendam e l’aeroporto di Templehof, contesti urbani attraverso cui il regista svela i momenti dell’allenamento, della preparazione e dell’approccio mentale di questi tre atleti d’elite, in vista dei ...