Polveriera Real Madrid | gesto estremo di Kovacic | “non mi alleno più | voglio andare via”

(Di lunedì 6 agosto 2018) Mateonon si allenerà più con il: vuole lasciare i madrileni ed ha chiesto al club la cessione. Il suonasce dalla consapevolezza di avere poco spazio e l'ex interista è stufo di far panchina e tra le possibili destinazioni gradite c'è proprio l'Inter. A Milano c'è il suo più grande estimatore, il ds nerazzurro Piero Ausilio, che lo aveva acquistato nel 2013 e lo riporterebbe subito a San Siro. Sul giocatore anche il Milan di Gattuso. Perez vorrebbe tenere il calciatore soprattutto con la probabile partenza di Modric sempre destinato all'Inter. Non è detto che i due non si ritrovino proprio a Milano. Per ilè un momento durissimo: dopo la cessione di Ronaldo rischia di perdere altri giocatori di livello.