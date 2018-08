Pogba-United | siamo ai titoli di coda | il francese piace al Barça ma occhio alla Juve

Pogba-United - è rottura : scatta l'asta Juve-Barcellona? : Paul Pogba via dallo United. Indiscrezioni di mercato sempre più forti sembrano avvicinare l'addio del centrocampista francese al club di Manchester. Tra le possibili pretendenti - secondo la stampa ...

Il Barcellona pressa lo United : è Pogba il sogno dei blaugrana : Paul Pogba ha lasciato la Juventus nell'estate del 2016 per tornare al Manchester United che per riportarlo all'ovile ha investito poco più di 100 milioni di euro. Il francese ha dimostrato anche in ...

Pogba è ancora il fuoriclasse della Juve : se non rende allo United è colpa di Mou : ... e non fai eccezione neanche se ti chiami Pogba, neanche se ti ripresenterai in ritiro con una Coppa del Mondo in più nel proprio curriculum e per giunta dopo averla conquistata da protagonista. ...

Mercato - scambio Pogba-Verratti tra United e Psg. Hazard sogna il Real mentre Klopp prepara 180 milioni per Asensio : ROMA - mentre in Italia è il giorno delle firme e delle ufficialità di Nainggolan all'Inter e di Pastore alla Roma, entrano nel vivo le manovre delle big d'Europa tra sogni e giocatori scontenti che ...

PSG su Pogba - proposto Verratti a United : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Marco Verratti in cambio di Paul Pogba? Si può fare. Lo scrive il Sun, rivelando che il Paris Saint-Germain è disposto a offrire il playmaker italiano per ricevere in cambio le ...

Manchester United - Pogba infiamma il mercato : “ho litigato con Mourinho - non so se resto” : Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale, Paul Pogba ha aperto alla possibilità di lasciare il Manchester United Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere lontano da Manchester, il centrocampista francese infatti ha sottolineato di non essere sicuro di rimanere allo United. LaPresse/PA Alla base di questa decisione potrebbero esserci i dissapori tra l’ex Juve e José Mourinho, come riferito dallo stesso Pogba in ...