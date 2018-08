Pogba rompe con il Manchester | la Juventus sogna il ritorno del francese DETTAGLI

calcioweb.eu

: RT @tassadar812: @GFI65 Noi tifosi dovremmo a volte prendere le cose con più distacco, il pizzaiolo ci ha trattato come pezze da piedi, ma… - RiccardoBacca : RT @tassadar812: @GFI65 Noi tifosi dovremmo a volte prendere le cose con più distacco, il pizzaiolo ci ha trattato come pezze da piedi, ma… - tassadar812 : @GFI65 Noi tifosi dovremmo a volte prendere le cose con più distacco, il pizzaiolo ci ha trattato come pezze da pie… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Si profila una settimana intensissima per il futuro di Paul. Il centrocampista, complice il rapporto freddo con Josè Mourinho, vorrebbe lasciare ilUnited. Su di lui, secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo’, è forte l’interesse del Barcellona, che lo segue dal 2015, così come della, il club in cui è ‘esploso’ qualche anno fa. I bianconeri per convincere i Red Devils a far partire il campione del mondo potrebbero giocarsi la carta Pjanic, mentre i blaugrana come contropartite puntano su Yerry Mina (vicinissimo però all’Everton) e Andrè Gomes, centrocampista portoghese che Josè Mourinho conosce bene. In ogni caso il tempo stringe: il mercato in Inghilterra si chiuderà infatti giovedì 9 agosto. L'articolocon il: laildel...