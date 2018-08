Piazza Affari | mette il turbo MARR

Borse - Europa prudente in avvio. A Piazza Affari crolla Banco Bpm : Borse europee prudenti in avvio di settimana, mentre gli occhi degli investitori sono puntati sulla guerra commerciale a colpi di dazi tra Usa e Cina e sull'esordio delle prime sanzioni di Trump ...

Borsa - Piazza Affari apre in rialzo : indice Ftse Mib +0 - 12% : Avvio di seduta positivo per Piazza Affari . L' indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,12% a 21.612 punti.

Piazza Affari evita il peggio per ora - ma c'è grande incertezza : Non dimentichiamo che sul mercato italiano continua a pesare l'incognita politica che potrebbe contribuire a mantenere Piazza Affari in un clima di attesa in vista della legge di Bilancio, la ...