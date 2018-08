Petrolio | con sanzioni all' Iran può salire a $90 entro fine anno

Giappone : Petrolio Iran - Tokyo cerca accordo con Washington : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Petrolio - crescono a sorpresa le scorte in USA. Prezzi giù : Teleborsa, - Aumentano inaspettatamente le scorte di greggio negli USA. Secondo l' EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio nella settimana conclusa al 27 Luglio, ...

Conte e il dossier Libia : il premier chiede a Trump di bloccare i francesi sul Petrolio : Total vuole subentrare alle società americane nell’areaE gli Stati Uniti puntano a portare in Europa il loro gas

Conte chiede a Trump di bloccare i francesi sul Petrolio di Tripoli : Politica ed economia si intrecciano: ad aprile Sarraj blocca l'operazione. Ma le ambizioni dei francesi restano vive. Macron convoca le fazioni libiche a Parigi per concordare un percorso che porti ...

'No Oil' - a Punta Penna la manifestazione di Legambiente 'contro cemento e Petrolio' : ... sostenibile ed inclusiva, come ci ricordano gli indirizzi strategici ed i programmi operativi previsti nella politica dell'Unione Europea". "I numeri raccontati nel dossier di Legambiente No Oil ...

Usa contro Iran : guerra di parole (per ora) sulle rotte di Petrolio e Medio Oriente : Prima il presidente Iraniano Rouhani aveva ammonito: «L’America dovrebbe sapere che la pace con l’Iran è la madre di tutte le paci e la guerra con l’Iran la madre di tutte le guerre». Poi Trump: «Non minacciate mai più gli Stati Uniti o subirete conseguenze come pochi nella storia». Le tensioni rischiano di ripercuotersi sullo stretto di Hormuz, crocevia del 30% di tutto il petrolio trasportato via mare...

Corea del Nord - Kim fa i conti con la recessione e spera nel Petrolio cinese : Le inasprite sanzioni internazionali hanno provocato in Corea del Nord la più profonda recessione economica in un ventennio, ma ora Pyongyang spera

Petrolio a picco - Mnuchin conferma ipotesi esenzioni emargo Iran : Roma, 16 lug., askanews, - Pesanti cali dei prezzi del Petrolio, dopo che il segretario di stato Usa al Tesoro, Steven Mnuchin ha confermato l'esistenza dell'ipotesi di concedere esenzioni sulle ...

Petrolio - Brent verso 80 dollari con scioperi Norvegia : Si muovono al rialzo le quotazioni di Petrolio con il Brent ormai vicino alla soglia psicologica degli 80 dollari al barile mentre sul mercato si ripercuote l'ennesimo episodio che impatta sui livelli ...

Petrolio troppo caro? Trump minaccia gli sceicchi e anche l'Europa si muoverebbe contro l'OPEC : E nessuna grande economia può permettersi ad oggi di sostenere un deciso rialzo dei costi energetici, che equivarrebbe a inflazione e tassi più alti dopo un decennio all'insegna dell'accomodamento ...

Opec fredda Trump : 'La smetta con i tweet - hanno fatto salire Petrolio di $10' : I tweet di Trump hanno aumentato i prezzi del petrolio di 10 dollari. "La deve finire". Così ha detto Hossein Kazempour, governatore iraniano dell'Opec. Il funzionario ha invitato comunque il ...