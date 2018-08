Perché il modello Gallipoli ha fallito

Il sindaco di Riace : "Faccio lo sciopero della fame Perché il nostro modello di accoglienza rischia di morire" : Lo ha chiamato "digiuno di giustizia" perché, con il suo sciopero della fame , vuole protestare contro "le ingiustizie che da circa due anni stiamo subendo come comunità di accoglienza ". Domenico Lucano, sindaco di Riace , - il Comune in provincia di Reggio Calabria dove da anni ha creato un sistema di accoglienza diffusa dei migranti - è al secondo giorno di sciopero della fame . Ha spiegato le motivazioni del suo gesto con un ...

Migranti - Perché il modello Riace rischia di fallire : Il modello Riace rischia di dissolversi a causa di mancati pagamenti dei fondi necessari per l'accoglienza e chissà cosa ne penserebbe la rivista Fortune che nel 2016 inserì il sindaco Mimmo Lucano tra i 50 leader più influenti al mondo. Nel borgo calabrese da tempo si pratica il sistema dell'accoglienza diffusa, con i Migranti ospitati in appartamenti indipendenti, ma i fondi per i vari progetti autorizzati non ...