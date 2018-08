Per Niccolò Bettarini relax al mare E mostra i segni delle coltellate

Niccolò Bettarini mostra Per la prima volta i segni delle coltellate su Instagram : Dopo la terribile aggressione subita fuori da una discoteca di Milano, Niccolò Bettarini mostra per la prima volta i segni delle coltellate. Lo fa su Instagram, dove in queste settimane ha lanciato diversi messaggi importanti, mostrando il suo ritorno alla normalità dopo il ricovero d’urgenza in ospedale e una delicata operazione alla mano. Il 1 luglio scorso il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è stato aggredito fuori dalla ...

Niccolò Fabi : "Ho trasformato il dolore Per la morte di mia figlia Lulù in amore verso i più fragili" : "La verità è che siamo un Paese di esseri umani con grandi entusiasmi, generosità, slanci. Un Paese sentimentale, che dà grandi prove di collettività nelle emergenze. Ma di fatto siamo solisti, non orchestre, imbrigliati fra i tanti cavilli burocratici". Il 3 luglio 2010, a 22 mesi, la figlia di Niccolò Fabi, muore per una meningite fulminante all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. In sua ...

Niccolò Bettarini : “Volevano ammazzarmi - ma lo rifarei ancora : darei la vita Per i miei amici” : Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini conferma di essere stato riconosciuto dai suoi assalitori. “Volevano ammazzarmi”. Niccolò Bettarini racconta il momento dell’aggressione subita e che sarebbe potuta costargli la vita. Poi, confermando di essere intervenuto nella rissa a difesa di un amico, ammette: “Lo rifarei, darei la vita per i miei amici”. ECCO COSA ERA SUCCESSO NEL DETTAGLIO Niccolò Bettarini racconta alla Gazzetta dello ...

Niccolò Bettarini - Salvini a sorpresa all'Old Fashion Per la riaPertura dopo l'aggressione : Salvini a sorpresa all' Old Fashion di Milano , il locale vicino a cui fu aggredito il primo di luglio Niccolò Bettarini , il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano, colpito da alcune coltellate. L'...

Niccolò Bettarini - processo immediato Per i quattro del branco che lo ha aggredito : processo con rito immediato per gli aggressori di Niccolò Bettarini. E' quanto si appresta a chiedere la procura di Milano nelle prossime settimane per i quattro fermati accusati di tentato omicidio: ...

Simona Ventura dopo l'aggressione al figlio Niccolò : "Famiglia allargata che ha trovato una nuova strada Per restare unita" : A poche dall'uscita dall'ospedale del figlio Niccolò Bettarini, Simona Ventura ha postato un lungo racconto sui social per raccontare ai suoi fan, le proprie suggestioni da mamma per la brutale aggressione avvenuta, una settimana fa, fuori una discoteca milanese.prosegui la letturaSimona Ventura dopo l'aggressione al figlio Niccolò: "Famiglia allargata che ha trovato una nuova strada per restare unita" pubblicato su Gossipblog.it 09 ...

Niccolò Bettarini dimesso : "Farei qualunque cosa Per gli amici. Ricordate sempre chi siete" : "Non sono mai stato bravo a raccontarmi. Ma, ora che sto migliorando, sento che sia giusto e doveroso dire diverse cose" Inizia così il post che Niccolò Bettarini scrive su Instagram, qualche istante dopo essere stato dimesso dall'ospedale in cui era ricoverato in seguito all'aggressione subita."Innanzitutto voglio in questo momento ringraziare la mia famiglia che mi è sempre stata vicino, nei momenti felici come in quelli ...

