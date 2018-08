Per le Olimpiadi il Giappone vuole adottare l' ora legale

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia juniores domina e incanta - il futuro è azzurro! Giorgia Villa e compagne Per l’impresa alle Olimpiadi 2020 : Un dominio schiacciante, una supremazia netta, uno strapotere eccezionale. L’Italia è stata letteralmente padrona del Vecchio Continente tra le juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica: il gruppo costruito da Enrico Casella ha ribadito la propria forza e il proprio importante livello tecnico che avevamo imparato a conoscere nelle ultime stagioni. La classe 2003 è semplicemente fantastica e le 7 medaglie conquistate a Glasgow (4 ...

OLIMPIADI 2026/ "L'effetto Barcellona" (quasi) impossibile da ripetere Per l'Italia : Dal punto di vista economico, le OLIMPIADI non sono più un affare per il Paese che le ospita. Tranne che nel caso di Barcellona, i dati lo confermano, spiega FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 06:06:00 GMT)

OLIMPIADI 2026/ Conviene ospitarle in Italia? 5 modi Per scoprirlo : L'Italia è pronta a candidarsi per ospitare le OLIMPIADI invernali del 2026. La decisione spetta al Governo. Cinque fattori da prendere in considerazione secondo FRANCO AMICUCCI(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 06:06:00 GMT)

Le buone carte di Sala Per portare le Olimpiadi 2026 a Milano : Beppe Sala oggi, dopo il tira e molla col Coni prima sulla scelta fra le tre proposte italiane per le Olimpiadi invernali 2026 (Milano, Cortina, Torino) e poi sulla governance dell'evento, ha deciso di presentarsi alla stampa con due importanti novità: il gruppo Intesa San Paolo e Landliese (gli aus

Perché si litiga Per le Olimpiadi invernali? : Il Coni ha proposto ufficialmente la candidatura condivisa di Milano, Torino e Cortina, ma le prime due non ne sono granché contente The post Perché si litiga per le Olimpiadi invernali? appeared first on Il Post.

Dal Coni via libera alla candidatura Mi-To-Cortina Per le Olimpiadi 2026 - ma Sala pronto a sfilarsi : 'Disponibili a ospitare gare, ma non all'organizzazione', avverte il sindaco. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti sottolinea: 'Dal governo sostegno a condizioni che le città ...

Olimpiadi : Morelli - Sala responsabile di far Perdere occasione all'Italia : Milano, 1 ago. (AdnKronos) - "Milano è una carta vincente per il dossier delle Olimpiadi e vederla sfilare significa solo decidere deliberatamente di far perdere l’occasione olimpica per l’intero Paese. Una responsabilità gravissima che Sala, che si sente come l’ultimo giapponese sull’isola deserta

Olimpiadi delle Alpi : ecco l’ipotesi Per dividere le gare a Torino - Milano e Cortina : Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro, il sindaco Sala ha scritto una lettera al Coni annunciando questa decisione

Olimpiadi delle Alpi : ecco l’ipotesi Per dividere le gare a Torino - Milano e Cortina. Piemonte deluso : avrebbe solo 3 location : Nuovo colpo di scena: adesso è Milano che minaccia di sfilarsi dalle Olimpiadi delle Alpi 2026. Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro per volere del Coni e del governo - che ha imposto la candidatura delle Alpi in modo da non scontentare Cortina e soprattutto Torino, soddisfando sia Lega...

Olimpiadi delle Alpi : ecco l'ipotesi Per dividere le gare a Torino - Milano e Cortina : 'Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. E qualora la nostra posizione non sia ritenuta ...

La Giunta nazionale del Coni ha approvato la candidatura congiunta di Milano - Torino e Cartina Per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 : La Giunta nazionale del Coni ha approvato la candidatura conGiunta di Milano, Torino e Cartina per ospitare le Olimpiadi invernali del 2016. La Giunta ha approvato all’unanimità la modalità scelta per la candidatura, che era comunque stata anticipata il 31 The post La Giunta nazionale del Coni ha approvato la candidatura conGiunta di Milano, Torino e Cartina per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 appeared first on Il Post.

Olimpiadi 2026 - Sala : "Milano disponibile solo Per gare ed eventi" : Olimpiadi 2026, Sala: "Milano disponibile solo per gare ed eventi" Con una lettera al presidente del Coni, Giovanni Malagò, il primo cittadino si dice rammaricato perché “le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive”. Per questo, il capoluogo lombardo non parteciperà all'eventuale governance dei ...

Olimpiadi 2026 - passo indietro Per Beppe Sala<br>Milano ospiterà solo le gare e gli eventi : 1 agosto 2018 - La candidatura unitaria di Cortina-Milano-Torino per le Olimpiadi invernali del 2026 non è stata accolta positivamente dal sindaco di Milano Beppe Sala, che a poche ore dall'annuncio del presidente del Coni Giovanni Malagò si è parzialmente tirato indietro, spiegando che avrebbe preferito una candidatura unica, proprio come espresso ieri dalla sindaca di Torino. Ma se Chiara Appendino ha rimesso la decisione finale al governo ...