Per Google Maps la Terra non è più piatta 

(Di lunedì 6 agosto 2018) Anche su Google Maps lanon è più piatta. L’ultimo aggiornamento dell’azienda di Mountain View ha infatti cambiato la prospettiva tramite cui osservare il nostro pianeta che oggi appare finalmente come un globo. 3D Globe, questo il nome, non è ancora disponibile per la versione mobile dell’applicazione ma, grazie a WebGL, funziona correttamente con tutti i principali browser. La novità è stata introdotta per mostrare, con maggiore precisione, le differenze esistenti tra i vari territori che apparivano falsate. Con lo zoom, ora, le grandezze appariranno più fedeli alla realtà e racconteranno con più esattezza le caratteristiche del nostro pianeta. With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa. Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 ...