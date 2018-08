Pensioni | Salvini assicura modifiche alla Fornero ' già da ottobre nella manovra economica’

RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini - "subito la Quota 100" : mondo Scuola 'trema' - ultime notizie - : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 agosto. Salvini, 'subito Quota 100 e via Legge Fornero a pezzetti'. Dubbi mondo Scuola. Le novità e le ultime notizie.

RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini - “subito la Quota 100” : mondo Scuola ‘trema’ (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 agosto. La Cgil replica a Luigi Di Maio: nessun privilegio ai sindacalisti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:18:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Salvini rilancia su Legge Fornero : “da smontare pezzo a pezzo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 5 agosto. La Cgil replica a Luigi Di Maio: nessun privilegio ai sindacalisti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 16:30:00 GMT)

Pensioni - avanti tutta di Salvini nella LdB 2019 ma Tria non le menziona : Arrivano messaggi positivi dal Governo Conte, al termine del vertice a cui hanno partecipato i ministri Di Maio, Salvini, Tria e Savona, in vista della programmazione economica per la prossima Legge di Bilancio 2019 [VIDEO]. Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha espresso la propria soddisfazione sulle proposte riguardanti il quadro programmatico, oltre all'avvio delle riforme. Il fatto è che il ministro, in tema di riforme, ha parlato di ...

Riforma Pensioni 2018/ Salvini ribadisce : sarà nella Legge di bilancio (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Salvini ribadisce: sarà nella Legge di bilancio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 agosto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:04:00 GMT)

RIFORMA Pensioni E QUOTA 100/ Salvini promette intervento nella manovra (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e QUOTA 100, ultime notizie. Salvini promette intervento nella manovra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 luglio(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:57:00 GMT)

Pensioni - news al 27 luglio : la denuncia di Salvini : Salvini fa la sua denuncia pubblica sul tema della riforma Pensioni, argomentando su vari fronti. Lo fa parlandone a 7 Gold. Comincia col riferire di 1 miliardo di euro in assegni sociali assegnati agli immigrati in ricongiungimento. “Siamo arrivati a circa un miliardo di euro in Pensioni sociali erogate agli immigrati sopra i 65 anni che sono arrivati in Italia con i ricongiungimenti familiari senza aver mai versato una lira in ...

Pensioni : per Salvini e Di Maio la riforma si farà - Armiliato rilancia sul lavoro di cura : 2 Di Maio e Salvini attraverso le loro dichiarazioni continuano a rassicurare i propri elettori sul fatto che la riforma delle Pensioni [VIDEO] si fara' e che il mese decisivo, ha ribadito a Catania il ministro del lavoro, sara' agosto. Tutto in preparazione della legge di bilancio 2019 in cui si decidera' quali provvedimenti, in base alle risorse disponibili, saranno effettivamente attuabili. Orietta Armiliato, fondatrice del ...

Secondo Salvini spendiamo un miliardo per le Pensioni sociali degli immigrati privi di contributi - ma non è vero : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, abolendo le pensioni sociali erogate ai cittadini stranieri giunti in Italia grazie al ricongiungimento familiare si risparmierebbe un miliardo di euro all'anno. L'affermazione di Salvini, però, non trova riscontro nella realtà in quanto le cifre non sono verificabili e sono frutto di un'ipotesi irrealistica.Continua a leggere

RIFORMA Pensioni E QUOTA 100/ I numeri contro Salvini sugli assegni agli immigrati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e QUOTA 100, ultime notizie. I numeri contro Salvini sugli assegni agli immigrati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 09:21:00 GMT)

Pensioni flessibili - Salvini insiste sulle anticipate anche oltre i limiti di Bruxelles : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 24 luglio 2018 vedono arrivare nuove dichiarazioni dall'area governativa ed in particolare dal Ministro dell'Interno. Secondo Matteo Salvini, il volere espresso dai cittadini attraverso i voti ricevuti alle elezioni è riferibile alla necessita' di ottenere la flessibilita' previdenziale [VIDEO] e di pagare meno tasse, motivo per il quale si procedera' in tal senso anche senza rispettare tutti i vincoli ...

Riforma Pensioni/ Salvini : Quota 100 resta l'obiettivo (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Matteo Salvini: Quota 100 resta l'obiettivo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 luglio(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Pensioni - Salvini e il piano per alzare le minime/ “Togliere la sociale ai migranti - ci costa un miliardo" : Pensioni, Salvini e il piano per alzare le minime: “Togliere la sociale ai migranti, ci costa un miliardo di euro all'anno. Le nuove dichiarazioni del ministro dell'interno(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:32:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini : Quota 100 resta l'obiettivo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Matteo Salvini: Quota 100 resta l'obiettivo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 luglio(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:24:00 GMT)