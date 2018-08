Pensioni | due paletti per Quota 100 | e il taglio a quelle d' oro è congelato

Taglio Pensioni alte - ecco le due ipotesi. Frenata dopo la lite : Il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, aveva promesso per questa settimana un disegno di legge per il Taglio delle cosiddette ?pensioni d?oro?. Una...

Taglio Pensioni alte - ecco le due ipotesi. Frenata dopo la lite : Al progetto stanno lavorando da tempo il consulente di Di Maio, il professore di economia del lavoro di Roma Tre, Pasquale Tridico, già indicato prima delle elezioni come ministro del Welfare dai... ...

“Così ridurremo oltre 100 mila Pensioni d’oro”. Entro due settimane pronto il disegno di legge : «Il prossimo passo sarà l’abolizione delle pensioni d’oro. Lo faremo presto, prestissimo». Luigi Di Maio, capo politico M5S, vicepremier e ministro del Lavoro, ieri ha annunciato che dopo i vitalizi è il turno del taglio alle pensioni più elevate. Per Di Maio, «non basta colpire gli ex politici ma anche quelle persone, ex manager di Stato, gente pr...

Riforma Pensioni 2018/ Inps - cumulo contributivo per altre due casse (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Passo in avanti per il cumulo contributivo gratuito. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:09:00 GMT)

Pensioni : addio alla quota 41 - si pensa all'uscita con quarantadue anni : Pensioni anticipate: addio quota 41, il Governo sta pensando di sostituirla con l'uscita con quarantadue anni di contributi. Sembra delinearsi sempre più il quadro di sintesi di quella che sara' la controriforma Fornero. Si è infatti passati dalla promessa di abolire la Fornero fatta in campagna elettorale da Salvini e Di Maio alla modifica di alcuni aspetti, che per taluni sarebbero perfino peggiorativi. Le misure al momento in ballo e che ...

"Pensioni gonfiate per due sindacalisti dello Snals". Insegnanti indagati - sequestro da 115 mila euro : Il provvedimento riguarda Agata Del Vecchio e Giovanni Di Pisa, sono accusati di truffa allo Stato. Nell'ultimo anno di lavoro dichiararono di avere ricevuto compensi dal sindacato

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 e 41 in due step - ma ci sono altri nodi da sciogliere (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie: Quota 100 e 41 in due step, ci sono altri nodi da sciogliere. Da quello sul prossimo adeguamento alla speranza di vita alla revisione dei coefficienti(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 05:58:00 GMT)

Pensioni - quota 100 e quota 41 : la riforma si farà in due tappe : quota 100 a partire da gennaio, poi – solo in un secondo momento – si potrà intervenire anche sulla quota 41, introducendo la possibilità per i pensionati di accedere all’assegno a...