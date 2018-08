Pd | Zingaretti | “Presuntuoso ironizzare su piattaforma Rousseau | quando noi non abbiamo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 agosto 2018) “Pd? Ci sono alcune cose che palesemente dobbiamo cambiare. E la prima cosa da fare è utilizzare in modo intelligente la rete, anche chiedendo a tutti i nostri elettori per iscritto, 20 righe, o con un video di un minuto, quale è l’Italia nuova che si vuole costruire”. Sono le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola, in occasione della festa del Pd di Villalunga di Casalgrande. Diverse le staffilate rifilate dal politico dem ai suoi compagni di partito: “È palese che se un video di Di Maio che mette in rete, quello sull’aereo, fa 12 milioni di ascolto e noi passiamo il tempo asullae a criticarla, ma nonquesta potenza di stare nella rete, vuol dire che noi siamo stati presuntuosi. È giusto avere un partito radicato nei territori come il Pd” – continua – “ma se c’è la rete dobbiamo diventare i migliori e i ...