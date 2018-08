Paura in Aspromonte per un gruppo scout di Pistoia | ritrovati e salvati dal Soccorso

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 agosto 2018) I volontari della stazione delAlpino Calabria hanno tratto in salvo undidi, composto da 19 persone, fra cui 8 minorenni, che si era perso nei boschi in. La richiesta die’ giunta ieri alla centrale operativa del 118 di Reggio Calabria. Tramite la centrale operativa nazionale, i volontari delAlpino sono riusciti a ottenere le coordinate gps attraverso un sistema di localizzazione in dotazione. Glierano partiti dal rifugio “il Biancospino” dai piani di Carmelia, con destinazione Gambarie (Rc), dove li aspettava un pulmino per il trasferimento. Giunti in localita’ Materazzelli nel Comune di Samo, a circa 1800 metri, hanno perso l’orientamento e sono rimasti bloccati poco prima che facesse buio. Due squadre delAlpino hanno raggiunto la zona e, dopo 50 minuti di avvicinamento a ...