Patch di sicurezza di agosto 2018 | Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus

Xiaomi Mi A2 Lite riceve le Patch di sicurezza di luglio 2018 : Xiaomi Mi A2 Lite, il nuovo interessante smartphone Android One del brand, sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018. L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra iniziano a ricevere le Patch di sicurezza di luglio 2018 : Sony Xperia XA2 e Sony Xperia XA2 Ultra iniziano ad aggiornarsi ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2018. L'articolo Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna all’improvviso - mentre Galaxy S8 - Galaxy S9 e Note 8 ricevono le Patch di sicurezza di agosto 2018 : Samsung soprende tutti rilasciando un nuovo aggiornamento per Galaxy Note 4 e le patch di sicurezza di agosto 2018 per Galaxy S9, S8 e Note 8. L'articolo Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna all’improvviso, mentre Galaxy S8, Galaxy S9 e Note 8 ricevono le patch di sicurezza di agosto 2018 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017) ricevono le Patch di sicurezza di luglio 2018 : Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017) stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 in alcuni mercati. L'articolo Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

In rilascio le OxygenOS Open Beta 15 e 13 per OnePlus 5 e 5T con le Patch di sicurezza di giugno : Stavolta le buone notizie sono per i più smanettoni che possiedono OnePlus 5, per i quali arriva una nuova versione della OxygenOS nel canale Open Beta L'articolo In rilascio le OxygenOS Open Beta 15 e 13 per OnePlus 5 e 5T con le patch di sicurezza di giugno proviene da TuttoAndroid.

Huawei P8 Lite 2017 no brand inizia a ricevere le Patch di sicurezza di luglio 2018 : Huawei P8 Lite 2017 inizia a ricevere un nuovo aggiornamento che porta sul dispositivo le patch di sicurezza rilasciate per luglio 2018. L'articolo Huawei P8 Lite 2017 no brand inizia a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 Edge si aggiorna in Italia con le Patch di sicurezza di luglio : Nel corso di queste ultime ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S7 Edge Italiani che porta con sé le ultime patch […] L'articolo Samsung Galaxy S7 Edge si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 3 e 3T ricevono la OxygenOS 5.0.4 stabile con un erroruccio sulle Patch di sicurezza : Terminati i lavori sul canale Open Beta della OxygenOS per OnePlus 3 e 3T, l'azienda ha rilasciato un aggiornamento per il canale stabile L'articolo OnePlus 3 e 3T ricevono la OxygenOS 5.0.4 stabile con un erroruccio sulle patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Le Patch di sicurezza di luglio 2018 sono in arrivo su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S8 : Se qualche ora fa era Galaxy Note 8 ad aggiornarsi e guadagnare le patch di sicurezza di luglio, la stessa sorte tocca ora ai Galaxy S8 e Galaxy S9 L'articolo Le patch di sicurezza di luglio 2018 sono in arrivo su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S8 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 8 riceve le Patch di sicurezza di luglio : Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio 2018 e qualche altro miglioramento generico. Il nuovo update è in fase di distribuzione anche in Italia per i modelli no brand. L'articolo Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi A1 ricevono nuove Patch di sicurezza : Xiaomi Mi A1 riceve un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di luglio, mente Huawei P20 Pro ottiene miglioramenti alla fotocamera e patch di giugno. L'articolo Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi A1 ricevono nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact si aggiornano con le Patch di sicurezza di luglio : Il team di Sony nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo update per i Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Ecco le novità introdotte L'articolo I Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J6 e Galaxy A7 (2017) iniziano a ricevere le Patch di sicurezza di luglio 2018 : Samsung Galaxy J7 e Samsung Galaxy A7 (2017) hanno iniziato ad aggiornarsi con le nuove patch di sicurezza di luglio 2018 in diverse parti del mondo. L'articolo Samsung Galaxy J6 e Galaxy A7 (2017) iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium si aggiornano con le Patch di sicurezza di luglio : Sony ha dato il via al rilascio di un nuovo update per tre dei suoi smartphone: stiamo parlando dei Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact e Xperia XZ Premium L'articolo I Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.