Party workout | il modo più cool di passare il sabato sera

dilei

: Ci sono #canzoni #house che non passano mai davvero di moda. Basta riascoltarle per ritrovarsi ancora a battere il… - matteopisano : Ci sono #canzoni #house che non passano mai davvero di moda. Basta riascoltarle per ritrovarsi ancora a battere il… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Ilin discoteca ormai è out: per divertirsi e socializzare e, in più, mantenersi in forma, la nuova tendenza è quella del. Fino a poco tempo fa, nessuno avrebbe mai pensato che il massimo del divertimento potesse essere una sessione in palestra, eppure i dati parlano chiaro: lata piùè quella passata tra squat e affondi. La tendenza è nata negli Usa, sta spopolando in Gran Bretagna e si prepara a conquistare anche l’Italia. Sono sempre più le palestre attrezzate come discoteche, con tanto di Dj e luci al LED, che propongono vari tipi di. E soprattutto, sono sempre più le persone che preferiscono gli attrezzi al dance floor e i drink energetici a quelli alcolici. Le boutique-gym sono attrezzate inda poter alternare l’allenamento al relax. Non solo spazi deputati all’allenamento, dunque, ma anche aree pensate per ...